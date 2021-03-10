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"الصحة" تعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة

أعلنت "الصحة" التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة؛ إذ يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح من خلال الرابط الآتي:
http://onelink.to/yjc3nj

‪وأشارت "الصحة" إلى أنه تم -ولله الحمد- تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة؛ وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى؛ إذ تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مناطق السعودية كافة، بمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعَيْن الحكومي والخاص.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والتسهيل عليهم للتطعيم. مهيبة بالجميع للمبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدة أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

ودعت الجميع للتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة عن لقاح كورونا.

لقاح كورونا تطبيق صحتي فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة
سبق

أعلنت "الصحة" التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة؛ إذ يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح من خلال الرابط الآتي:
http://onelink.to/yjc3nj

‪وأشارت "الصحة" إلى أنه تم -ولله الحمد- تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة؛ وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى؛ إذ تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مناطق السعودية كافة، بمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعَيْن الحكومي والخاص.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والتسهيل عليهم للتطعيم. مهيبة بالجميع للمبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدة أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

ودعت الجميع للتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة عن لقاح كورونا.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
11:32 PM
اخر تعديل
11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
01:40 AM

"الصحة" تعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,973

أعلنت "الصحة" التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة؛ إذ يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح من خلال الرابط الآتي:
http://onelink.to/yjc3nj

‪وأشارت "الصحة" إلى أنه تم -ولله الحمد- تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة؛ وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى؛ إذ تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مناطق السعودية كافة، بمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعَيْن الحكومي والخاص.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والتسهيل عليهم للتطعيم. مهيبة بالجميع للمبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدة أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

ودعت الجميع للتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة عن لقاح كورونا.

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