النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة العامة": انتهاز قوة شرائية لظرفٍ قائم جريمة وهذه هي العقوبات

الغرامات تصل إلى مليون ريال والسجن لمدة 3 سنوات أو بالعقوبتين معًا

قالت النيابة العامة اليوم إن انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلالُ ذلك في إدخال الغش على هذه المنتجات جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة.

وأضافت عبر حسابها بـ"تويتر" اليوم: كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقياس أو العدد أو الطاقة أو المعيار، بالإضافة إلى أن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وكذلك كل منتج فاسد لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة؛ يعدّ مخالفًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وأردفت النيابة العامة: يعاقب المخالف بغرامات تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معاً، وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامة تصل إلى 1.000.000 ريال أو بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بهما معًا، إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش والخداع، نشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكومة عليه.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة العامة": انتهاز قوة شرائية لظرفٍ قائم جريمة وهذه هي العقوبات
سبق

قالت النيابة العامة اليوم إن انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلالُ ذلك في إدخال الغش على هذه المنتجات جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة.

وأضافت عبر حسابها بـ"تويتر" اليوم: كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقياس أو العدد أو الطاقة أو المعيار، بالإضافة إلى أن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وكذلك كل منتج فاسد لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة؛ يعدّ مخالفًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وأردفت النيابة العامة: يعاقب المخالف بغرامات تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معاً، وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامة تصل إلى 1.000.000 ريال أو بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بهما معًا، إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش والخداع، نشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكومة عليه.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
04:07 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:49 PM

"النيابة العامة": انتهاز قوة شرائية لظرفٍ قائم جريمة وهذه هي العقوبات

الغرامات تصل إلى مليون ريال والسجن لمدة 3 سنوات أو بالعقوبتين معًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
8,339

قالت النيابة العامة اليوم إن انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلالُ ذلك في إدخال الغش على هذه المنتجات جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة.

وأضافت عبر حسابها بـ"تويتر" اليوم: كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقياس أو العدد أو الطاقة أو المعيار، بالإضافة إلى أن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وكذلك كل منتج فاسد لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة؛ يعدّ مخالفًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وأردفت النيابة العامة: يعاقب المخالف بغرامات تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معاً، وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامة تصل إلى 1.000.000 ريال أو بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بهما معًا، إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش والخداع، نشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكومة عليه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,681
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,771

المقالات

كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة