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استقالة وشيكة لفايز السراج من رئاسة الحكومة الليبية

يبقى مؤقتًا حتى تشكيل أخرى

ذكر مسؤولون اليوم (الثلاثاء) أن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، يعتزم الاستقالة قريبًا من منصبه، ولكنه سيبقى بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.

وأضاف المسؤولون لوكالة بلومبيرغ، أن "السراج" يريد التمهيد لطريق خروجه بعد محادثات جنيف، من أجل توحيد ليبيا والأطراف التي تتنازع بداخلها، والتنسيق من أجل إجراء انتخابات.

ويرجح أن يعلن "السراج" الاستقالة بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لـ"الحرة".

ويواجه "السراج" ضغوطات هائلة بعدما انزلقت حكومته في صراع سياسي داخلي، ناهيك عن حركات احتجاجية ضد الفساد وسوء الخدمات المقدمة في البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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استقالة وشيكة لفايز السراج من رئاسة الحكومة الليبية
سبق

ذكر مسؤولون اليوم (الثلاثاء) أن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، يعتزم الاستقالة قريبًا من منصبه، ولكنه سيبقى بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.

وأضاف المسؤولون لوكالة بلومبيرغ، أن "السراج" يريد التمهيد لطريق خروجه بعد محادثات جنيف، من أجل توحيد ليبيا والأطراف التي تتنازع بداخلها، والتنسيق من أجل إجراء انتخابات.

ويرجح أن يعلن "السراج" الاستقالة بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لـ"الحرة".

ويواجه "السراج" ضغوطات هائلة بعدما انزلقت حكومته في صراع سياسي داخلي، ناهيك عن حركات احتجاجية ضد الفساد وسوء الخدمات المقدمة في البلاد.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
05:06 PM

استقالة وشيكة لفايز السراج من رئاسة الحكومة الليبية

يبقى مؤقتًا حتى تشكيل أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مسؤولون اليوم (الثلاثاء) أن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، يعتزم الاستقالة قريبًا من منصبه، ولكنه سيبقى بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.

وأضاف المسؤولون لوكالة بلومبيرغ، أن "السراج" يريد التمهيد لطريق خروجه بعد محادثات جنيف، من أجل توحيد ليبيا والأطراف التي تتنازع بداخلها، والتنسيق من أجل إجراء انتخابات.

ويرجح أن يعلن "السراج" الاستقالة بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لـ"الحرة".

ويواجه "السراج" ضغوطات هائلة بعدما انزلقت حكومته في صراع سياسي داخلي، ناهيك عن حركات احتجاجية ضد الفساد وسوء الخدمات المقدمة في البلاد.

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