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"الصحة": تسجيل 346 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 368 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 1555 إصابة جديدة ووفاة واحدة و648 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 1555 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ووفاة واحدة و648 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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كورونا في فلسطين.. 1555 إصابة جديدة ووفاة واحدة و648 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 1555 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ووفاة واحدة و648 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
04:58 PM

كورونا في فلسطين.. 1555 إصابة جديدة ووفاة واحدة و648 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 1555 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ووفاة واحدة و648 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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