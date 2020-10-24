أمين عسير يوجّه بفتح الطرق بموقع حريق تنومة بالآليات والمعدات

"الحميدي" يسلّط الضوء على الجهود المبذولة لمساندة "المدني"

وجّه أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، بلديات "تنومة والنماص وبللحمر وبللسمر وبني عمرو" بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة شمال محافظة تنومة.

وقال "الحميدي": بإشراف ومتابعة الأمانة قامت عدد من البلديات التابعة لأمانة المنطقة بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة شمال محافظة تنومة.

وأضاف: تكاتف جهود الجهات المشاركة أثمر نتائج إيجابية ميدانيًا في إخماد الحريق بمساعدة فِرق الدعم والبلديات المشاركة.

وأردف: أمانة عسير وبلدياتها ساندت الدفاع المدني للسيطرة على حرائق تنومة وفق خطة عمل رُسمت، حيث واصلت جاهزيتها القصوى حتى الآن استعدادًا لأي طارئ، وقد سخّرت أمانة المنطقة وبلديات النماص وتنومة وبللحمر وبللسمر وبني عمرو، كافة إمكاناتها لمساندة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق.

وأكد مواصلة الجهود الميدانية والخدمية حتى الآن، إذ تواصل البلديات أعمالها منذ يوم أمس على قدم وساق بأكثر من 170 فردًا من القوى البشرية مدعمين بأكثر من ١٠٠ معدة وآلية مختلفة.

وقال "الحميدي": البلديات قامت بتوفير الدعم من خلال إقامة مخيم لإدارة الحدث وتجهيزه بكافة الخدمات لتقديمها للجهات المشاركة، إلى جانب تجهيز خيمة مُجهزة بجميع الأغذية والمشروبات، كما باشر بها المختصون من بلدية تنومة وغيرها في مركز العمليات وذلك لمباشرةِ أعمال إعداد وتحديث الخرائط وتوضيح مواقع تمركز جميع الآليات والمعدات الموجودة في موقع الحدث، إضافة إلى إشراف ومتابعةِ مشاركة البلديات في فتح الطرق بالمعدات والآليات، وتجهيز مقر دائم وضيافة لرجال الدفاع المدني والمشاركين في عمليات الإخماد والتنسيق، موضحًا أن غرفة القيادة الميدانية قامت بالتنسيق مع الأمانة والبلديات بجهود واضحة في عملية الإخماد.

وأضاف: عمل البلديات واجب وطني، وقد وضعت أمانة المنطقة وكافة بلدياتها في أقصى درجات الجاهزية في وقت الحادث ولا زالت الجاهزية كاملة بالموقع.جدير بالذكر، أن تلك الجهود تأتي بمتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال؛ حرصاً منه على تنسيق الجهود والسيطرة على الموقف.