جثثهم لا تزال متناثرة.. سقوط قتلى حوثيين في تسللين فاشلين

انفجار عبوة ناسفة يقضي على عدد من المتمرّدين

كبّد الجيش الوطني اليمني ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأربعاء)؛ قتلى وجرحى أثناء إحباطه محاولتَيْ تسلل في مديريتَي المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلُّل، في اتجاه مواقع في جبهة حام، إلا أن قوات الجيش الوطني أفشلت المحاولة، وكبّدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

وبيَّن أن الجيش الوطني أفشل محاولة تسلل حوثية، في وادي شواق شرقي منطقة الساقية في مديرية المصلوب، وأجبرتها على الفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في المنطقة.



في سياق متصل: قُتل وجُرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، بانفجار عبوة ناسفة كانت قد زرعتها في وقت سابق بمنطقة الزرقة في مديرية المصلوب.

