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شاهد .. فرار جماعي للحوثيين جنوب مأرب وخسائر فادحة للميليشيا في تعز

سقط ما لا يقل عن 15 مسلحًا من عناصرها وجرح أكثر من 20 آخرين

كسرت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، هجومًا لميليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن ميليشيا الحوثي شنّت هجومًا في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية إلا أن الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد.

وأكد أن المعارك انتهت بفرار الميليشيات الحوثية بعد مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحًا من عناصرها وجرح أكثر من 20 آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد عناصر الميليشيات الانقلابية غربي تعز.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد حررت خلال الأيام الماضية عدّة مواقع استراتيجية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، الأربعاء، مشاهد توضح فرارًا جماعيًا لعناصر الميليشيات الحوثية تحت ضربات مدفعية الجيش والعمالقة في جبهة حريب جنوبي مأرب.

اليمن تعز الجيش اليمني الحوثي ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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شاهد .. فرار جماعي للحوثيين جنوب مأرب وخسائر فادحة للميليشيا في تعز
سبق

كسرت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، هجومًا لميليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن ميليشيا الحوثي شنّت هجومًا في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية إلا أن الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد.

وأكد أن المعارك انتهت بفرار الميليشيات الحوثية بعد مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحًا من عناصرها وجرح أكثر من 20 آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد عناصر الميليشيات الانقلابية غربي تعز.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد حررت خلال الأيام الماضية عدّة مواقع استراتيجية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، الأربعاء، مشاهد توضح فرارًا جماعيًا لعناصر الميليشيات الحوثية تحت ضربات مدفعية الجيش والعمالقة في جبهة حريب جنوبي مأرب.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
12:58 AM

شاهد .. فرار جماعي للحوثيين جنوب مأرب وخسائر فادحة للميليشيا في تعز

سقط ما لا يقل عن 15 مسلحًا من عناصرها وجرح أكثر من 20 آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسرت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، هجومًا لميليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن ميليشيا الحوثي شنّت هجومًا في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية إلا أن الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد.

وأكد أن المعارك انتهت بفرار الميليشيات الحوثية بعد مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحًا من عناصرها وجرح أكثر من 20 آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد عناصر الميليشيات الانقلابية غربي تعز.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد حررت خلال الأيام الماضية عدّة مواقع استراتيجية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، الأربعاء، مشاهد توضح فرارًا جماعيًا لعناصر الميليشيات الحوثية تحت ضربات مدفعية الجيش والعمالقة في جبهة حريب جنوبي مأرب.

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