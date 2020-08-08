النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صفعة لمرتزقة "الجزيرة".. عمران خان يردّ: مَن أنا لأنتقد السعودية؟

منبر الإمارة القطرية حاول النيل من المملكة.. فارتد السحر على الساحر

وجّه رئيس وزراء باكستان عمران خان؛ صفعة جديدة لقناة "الجزيرة" القطرية، وذلك عند محاولة مقدّمها "انتزاع انتقادٍ للمملكة العربية السعودية من رئيس الوزراء الباكستاني، وهو لا يعلم أن الكبار يعرفون جيداً قدر بعضهم بعضاً".

ووجّه مقدّم برنامج "بلا حدود" اللبناني جلال شهدا؛ قبل عدة أيام عبر "الجزيرة"، سؤاله وهو مقرّ بمكانة المملكة لعمران خان، عندما قال: ما تقييمك لموقف المملكة العربية السعودية قائدة العالم الإسلامي بلاد الحرمين قبلة المسلمين من قضية إقليم كشمير وما يتعرّض له المسلمون في إقليم جامو وكشمير؟

فجاءه الردّ على لسان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: للسعودية سياستها الخاصة، مَن أكون لأنتقدها؟ ولكن أقول شيئاً واحداً.. السعودية ساعدتنا في ظلّ أصعب الأزمات الاقتصادية، ليس هذا فحسب؛ بل السعودية ساعدتنا في الماضي عندما كانت باكستان تواجه مشكلات.

وأضاف متحدثاً عن المملكة: هم أصدقاؤنا في أصعب الأيام التي واجهتنا، وهناك نحو ثلاثة ملايين باكستاني يعملون في السعودية.

وجاء مقطع الإشادة والاعتراف بالفضل، غير مستغرب، دليلاً جديداً على مدى "صبيانية القناة الهجين" في الإمارة الصغيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صفعة لمرتزقة "الجزيرة".. عمران خان يردّ: مَن أنا لأنتقد السعودية؟
سبق

وجّه رئيس وزراء باكستان عمران خان؛ صفعة جديدة لقناة "الجزيرة" القطرية، وذلك عند محاولة مقدّمها "انتزاع انتقادٍ للمملكة العربية السعودية من رئيس الوزراء الباكستاني، وهو لا يعلم أن الكبار يعرفون جيداً قدر بعضهم بعضاً".

ووجّه مقدّم برنامج "بلا حدود" اللبناني جلال شهدا؛ قبل عدة أيام عبر "الجزيرة"، سؤاله وهو مقرّ بمكانة المملكة لعمران خان، عندما قال: ما تقييمك لموقف المملكة العربية السعودية قائدة العالم الإسلامي بلاد الحرمين قبلة المسلمين من قضية إقليم كشمير وما يتعرّض له المسلمون في إقليم جامو وكشمير؟

فجاءه الردّ على لسان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: للسعودية سياستها الخاصة، مَن أكون لأنتقدها؟ ولكن أقول شيئاً واحداً.. السعودية ساعدتنا في ظلّ أصعب الأزمات الاقتصادية، ليس هذا فحسب؛ بل السعودية ساعدتنا في الماضي عندما كانت باكستان تواجه مشكلات.

وأضاف متحدثاً عن المملكة: هم أصدقاؤنا في أصعب الأيام التي واجهتنا، وهناك نحو ثلاثة ملايين باكستاني يعملون في السعودية.

وجاء مقطع الإشادة والاعتراف بالفضل، غير مستغرب، دليلاً جديداً على مدى "صبيانية القناة الهجين" في الإمارة الصغيرة.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
12:33 PM

صفعة لمرتزقة "الجزيرة".. عمران خان يردّ: مَن أنا لأنتقد السعودية؟

منبر الإمارة القطرية حاول النيل من المملكة.. فارتد السحر على الساحر

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
5
10,909

وجّه رئيس وزراء باكستان عمران خان؛ صفعة جديدة لقناة "الجزيرة" القطرية، وذلك عند محاولة مقدّمها "انتزاع انتقادٍ للمملكة العربية السعودية من رئيس الوزراء الباكستاني، وهو لا يعلم أن الكبار يعرفون جيداً قدر بعضهم بعضاً".

ووجّه مقدّم برنامج "بلا حدود" اللبناني جلال شهدا؛ قبل عدة أيام عبر "الجزيرة"، سؤاله وهو مقرّ بمكانة المملكة لعمران خان، عندما قال: ما تقييمك لموقف المملكة العربية السعودية قائدة العالم الإسلامي بلاد الحرمين قبلة المسلمين من قضية إقليم كشمير وما يتعرّض له المسلمون في إقليم جامو وكشمير؟

فجاءه الردّ على لسان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: للسعودية سياستها الخاصة، مَن أكون لأنتقدها؟ ولكن أقول شيئاً واحداً.. السعودية ساعدتنا في ظلّ أصعب الأزمات الاقتصادية، ليس هذا فحسب؛ بل السعودية ساعدتنا في الماضي عندما كانت باكستان تواجه مشكلات.

وأضاف متحدثاً عن المملكة: هم أصدقاؤنا في أصعب الأيام التي واجهتنا، وهناك نحو ثلاثة ملايين باكستاني يعملون في السعودية.

وجاء مقطع الإشادة والاعتراف بالفضل، غير مستغرب، دليلاً جديداً على مدى "صبيانية القناة الهجين" في الإمارة الصغيرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,464

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة