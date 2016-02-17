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جامعة الباحة تستضيف بطولة ألعاب القوى لطالبات الجامعات السعودية

الخميس والجمعة بمشاركة 18 جامعة وكلية.. وضمن فعاليات الموسم الرياضي الـ12

تستضيف جامعة الباحة بطولة ألعاب القوى للجامعات السعودية للطالبات، التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، ضمن فعاليات الموسم الرياضي الـ12، بمشاركة 18 جامعة وكلية على مضمار مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الباحة الدكتور أحمد ساعد، أنه بتوجيه وإشراف من رئيس الجامعة تم الاستعداد مبكرًا للبطولة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة وفي مقدمتها فرع وزارة الرياضة.

وأكد الدكتور "ساعد" أن الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، تسعى لتوفير كافة الإمكانات لإنجاح البطولة وتحقيق الأهداف السامية لها، بالتعاون مع أمانة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، ووزارة الرياضة، وجميع القطاعات الحكومية بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية لحماية المشاركات، وبما يكفل إقامة البطولة في جو صحي وفق البروتوكولات المتبعة.


ونوه الدكتور "ساعد" في هذا الصدد إلأى جهود وحرص رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني، على إنجاح بطولات الاتحاد بشكل عام وبطولة ألعاب القوى بشكل خاص.


وأوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشطر الطالبات، الدكتورة ليلى بنت عبدالكريم الزهراني، أنه من المقرر أن تشهد البطولة تنافسًا في أربع مسابقات متنوعة في الميدان والمضمار بين الجامعات.

وأشارت "الزهراني" إلى أنه سيصاحب البطولة بطولة ألعاب القوى لذوات الإعاقة بمشاركة ست جامعات في عدد من المسابقات المتنوعة.

وأوضحت أن الجامعة أنهت جميع استعداداتها مبكرًا للخروج بصورة متميزة لهذا الحدث المهم، كما تم تشكيل فرق ولجان التنظيم، متمنيًا للجميع التوفيق في منافسات البطولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الباحة تستضيف بطولة ألعاب القوى لطالبات الجامعات السعودية
سبق

تستضيف جامعة الباحة بطولة ألعاب القوى للجامعات السعودية للطالبات، التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، ضمن فعاليات الموسم الرياضي الـ12، بمشاركة 18 جامعة وكلية على مضمار مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الباحة الدكتور أحمد ساعد، أنه بتوجيه وإشراف من رئيس الجامعة تم الاستعداد مبكرًا للبطولة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة وفي مقدمتها فرع وزارة الرياضة.

وأكد الدكتور "ساعد" أن الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، تسعى لتوفير كافة الإمكانات لإنجاح البطولة وتحقيق الأهداف السامية لها، بالتعاون مع أمانة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، ووزارة الرياضة، وجميع القطاعات الحكومية بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية لحماية المشاركات، وبما يكفل إقامة البطولة في جو صحي وفق البروتوكولات المتبعة.


ونوه الدكتور "ساعد" في هذا الصدد إلأى جهود وحرص رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني، على إنجاح بطولات الاتحاد بشكل عام وبطولة ألعاب القوى بشكل خاص.


وأوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشطر الطالبات، الدكتورة ليلى بنت عبدالكريم الزهراني، أنه من المقرر أن تشهد البطولة تنافسًا في أربع مسابقات متنوعة في الميدان والمضمار بين الجامعات.

وأشارت "الزهراني" إلى أنه سيصاحب البطولة بطولة ألعاب القوى لذوات الإعاقة بمشاركة ست جامعات في عدد من المسابقات المتنوعة.

وأوضحت أن الجامعة أنهت جميع استعداداتها مبكرًا للخروج بصورة متميزة لهذا الحدث المهم، كما تم تشكيل فرق ولجان التنظيم، متمنيًا للجميع التوفيق في منافسات البطولة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
04:23 PM

جامعة الباحة تستضيف بطولة ألعاب القوى لطالبات الجامعات السعودية

الخميس والجمعة بمشاركة 18 جامعة وكلية.. وضمن فعاليات الموسم الرياضي الـ12

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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تستضيف جامعة الباحة بطولة ألعاب القوى للجامعات السعودية للطالبات، التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، ضمن فعاليات الموسم الرياضي الـ12، بمشاركة 18 جامعة وكلية على مضمار مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الباحة الدكتور أحمد ساعد، أنه بتوجيه وإشراف من رئيس الجامعة تم الاستعداد مبكرًا للبطولة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة وفي مقدمتها فرع وزارة الرياضة.

وأكد الدكتور "ساعد" أن الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، تسعى لتوفير كافة الإمكانات لإنجاح البطولة وتحقيق الأهداف السامية لها، بالتعاون مع أمانة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، ووزارة الرياضة، وجميع القطاعات الحكومية بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية لحماية المشاركات، وبما يكفل إقامة البطولة في جو صحي وفق البروتوكولات المتبعة.


ونوه الدكتور "ساعد" في هذا الصدد إلأى جهود وحرص رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني، على إنجاح بطولات الاتحاد بشكل عام وبطولة ألعاب القوى بشكل خاص.


وأوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشطر الطالبات، الدكتورة ليلى بنت عبدالكريم الزهراني، أنه من المقرر أن تشهد البطولة تنافسًا في أربع مسابقات متنوعة في الميدان والمضمار بين الجامعات.

وأشارت "الزهراني" إلى أنه سيصاحب البطولة بطولة ألعاب القوى لذوات الإعاقة بمشاركة ست جامعات في عدد من المسابقات المتنوعة.

وأوضحت أن الجامعة أنهت جميع استعداداتها مبكرًا للخروج بصورة متميزة لهذا الحدث المهم، كما تم تشكيل فرق ولجان التنظيم، متمنيًا للجميع التوفيق في منافسات البطولة.

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