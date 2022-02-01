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الهلال: "الفرج" يواصل برنامجه التأهيلي .. و"ميشايل" يبدأ التدريبات الجماعية

الأزرق فتح ملف مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية

فتح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الثلاثاء، ملف مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأجرى الأزرق مرانًا على الملعب الرئيس في مقر النادي، ركز خلاله مدير الجهاز الفني البرتغالي "جارديم"على الجوانب الفنية.

وشهد مران الهلال مشاركة اللاعب البرازيلي ميشايل ديلغادو المنضم أخيرًا لصفوف الفريق قادمًا من فلامنغو البرازيلي.

وأنهى المدافع الكوري جانغ برنامجه التأهيلي حيث شارك في تدريبات الهلال الجماعية عصر اليوم.

كما واصل قائد الهلال سلمان الفرج برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، فيما أدى صالح الشهري مرانًا لياقيًا بالكرة.

الهلال الفرج ميشايل كأس العالم للأندية أبو ظبي الإمارات

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: "الفرج" يواصل برنامجه التأهيلي .. و"ميشايل" يبدأ التدريبات الجماعية
سبق

فتح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الثلاثاء، ملف مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأجرى الأزرق مرانًا على الملعب الرئيس في مقر النادي، ركز خلاله مدير الجهاز الفني البرتغالي "جارديم"على الجوانب الفنية.

وشهد مران الهلال مشاركة اللاعب البرازيلي ميشايل ديلغادو المنضم أخيرًا لصفوف الفريق قادمًا من فلامنغو البرازيلي.

وأنهى المدافع الكوري جانغ برنامجه التأهيلي حيث شارك في تدريبات الهلال الجماعية عصر اليوم.

كما واصل قائد الهلال سلمان الفرج برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، فيما أدى صالح الشهري مرانًا لياقيًا بالكرة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
09:18 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
12:08 AM

الهلال: "الفرج" يواصل برنامجه التأهيلي .. و"ميشايل" يبدأ التدريبات الجماعية

الأزرق فتح ملف مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الثلاثاء، ملف مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأجرى الأزرق مرانًا على الملعب الرئيس في مقر النادي، ركز خلاله مدير الجهاز الفني البرتغالي "جارديم"على الجوانب الفنية.

وشهد مران الهلال مشاركة اللاعب البرازيلي ميشايل ديلغادو المنضم أخيرًا لصفوف الفريق قادمًا من فلامنغو البرازيلي.

وأنهى المدافع الكوري جانغ برنامجه التأهيلي حيث شارك في تدريبات الهلال الجماعية عصر اليوم.

كما واصل قائد الهلال سلمان الفرج برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، فيما أدى صالح الشهري مرانًا لياقيًا بالكرة.

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