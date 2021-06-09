كرّم الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية اليوم, أبطال موسم 2020 - 2021 للقدرة والتحمل، أصحاب المراكز الأولى في 3 فئات وهي (بطل الموسم، بطل فئة الشباب والناشئين، الجواد بطل الموسم). وسلم رئيس الاتحاد، الفارس "حمود البادي" درع بطل الموسم، والفارس "فارس الصغير" درع بطل الموسم لفئة الناشئين والشباب، بينما تسلم مالك الجواد البطل "وقاد طويق" درع أفضل جواد في الموسم. وشدد الأمير عبدالله بن فهد في بداية حديثه على أن الدعم الكبير وغير المسبوق الذي تحظى به رياضة الفروسية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة والمتواصلة من قِبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية كان لها بالغ الأثر في تطور رياضة الفروسية وإقامة العديد من البطولات الدولية التي أتاحت الفرصة للفرسان والفارسات بالمشاركة وتطوير مستوياتهم. وهنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأبطال على تحقيق المراكز الأولى في الموسم الماضي، مشيدًا في الوقت ذاته بالمنافسة القوية التي شهدتها منافسات القدرة والتحمل، بين الفرسان حيث كانت النتائج متقاربة. وكان حمود البادي قد حصل على 294 نقطة, بينما حقق فارس الصغير 50 نقطة, فيما توج الجواد "وقاد طويق" بطلاً بعد تحقيقه 200 نقطة. يُشار إلى أن اتحاد الفروسية قد نظم 11 سباقًا للقدرة والتحمل منها 5 بطولات دولية خلال الموسم الماضي شهدت مشاركة أكثر من 940 فارسًا وفارسة.

رئيس الاتحاد السعودي للفروسية يكرّم أبطال القدرة والتحمل .. لموسم 2020 - 2021 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-09 كرّم الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية اليوم, أبطال موسم 2020 - 2021 للقدرة والتحمل، أصحاب المراكز الأولى في 3 فئات وهي (بطل الموسم، بطل فئة الشباب والناشئين، الجواد بطل الموسم).

وسلم رئيس الاتحاد، الفارس "حمود البادي" درع بطل الموسم، والفارس "فارس الصغير" درع بطل الموسم لفئة الناشئين والشباب، بينما تسلم مالك الجواد البطل "وقاد طويق" درع أفضل جواد في الموسم.

وشدد الأمير عبدالله بن فهد في بداية حديثه على أن الدعم الكبير وغير المسبوق الذي تحظى به رياضة الفروسية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة والمتواصلة من قِبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية كان لها بالغ الأثر في تطور رياضة الفروسية وإقامة العديد من البطولات الدولية التي أتاحت الفرصة للفرسان والفارسات بالمشاركة وتطوير مستوياتهم.

وهنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأبطال على تحقيق المراكز الأولى في الموسم الماضي، مشيدًا في الوقت ذاته بالمنافسة القوية التي شهدتها منافسات القدرة والتحمل، بين الفرسان حيث كانت النتائج متقاربة.

وكان حمود البادي قد حصل على 294 نقطة, بينما حقق فارس الصغير 50 نقطة, فيما توج الجواد "وقاد طويق" بطلاً بعد تحقيقه 200 نقطة.

يُشار إلى أن اتحاد الفروسية قد نظم 11 سباقًا للقدرة والتحمل منها 5 بطولات دولية خلال الموسم الماضي شهدت مشاركة أكثر من 940 فارسًا وفارسة.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 10:06 PM

رئيس الاتحاد السعودي للفروسية يكرّم أبطال القدرة والتحمل .. لموسم 2020 - 2021 قال إن دعم ولاة الأمر لرياضة الفروسية غير مسبوق





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كرّم الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية اليوم, أبطال موسم 2020 - 2021 للقدرة والتحمل، أصحاب المراكز الأولى في 3 فئات وهي (بطل الموسم، بطل فئة الشباب والناشئين، الجواد بطل الموسم).

وسلم رئيس الاتحاد، الفارس "حمود البادي" درع بطل الموسم، والفارس "فارس الصغير" درع بطل الموسم لفئة الناشئين والشباب، بينما تسلم مالك الجواد البطل "وقاد طويق" درع أفضل جواد في الموسم.

وشدد الأمير عبدالله بن فهد في بداية حديثه على أن الدعم الكبير وغير المسبوق الذي تحظى به رياضة الفروسية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة والمتواصلة من قِبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية كان لها بالغ الأثر في تطور رياضة الفروسية وإقامة العديد من البطولات الدولية التي أتاحت الفرصة للفرسان والفارسات بالمشاركة وتطوير مستوياتهم.

وهنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأبطال على تحقيق المراكز الأولى في الموسم الماضي، مشيدًا في الوقت ذاته بالمنافسة القوية التي شهدتها منافسات القدرة والتحمل، بين الفرسان حيث كانت النتائج متقاربة.

وكان حمود البادي قد حصل على 294 نقطة, بينما حقق فارس الصغير 50 نقطة, فيما توج الجواد "وقاد طويق" بطلاً بعد تحقيقه 200 نقطة.

يُشار إلى أن اتحاد الفروسية قد نظم 11 سباقًا للقدرة والتحمل منها 5 بطولات دولية خلال الموسم الماضي شهدت مشاركة أكثر من 940 فارسًا وفارسة.