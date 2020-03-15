وأضاف: "ويمكنهم الدخول إلى حسابهم وتسجيل الدخل كاملاً شاملاً جميع البدلات إضافة إلى دخل التابعين ويُستثنى منه بدل غلاء المعيشة، وذلك عبر الرابط ‪ca.gov.sa ."

‏وقال "القحطاني"؛ في تغريدة من حساب المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، على "تويتر": "يواصل برنامج حساب المواطن حملة ‫#أفصح_صح؛ وذلك بهدف إفصاح المستفيدين عن دخلهم بشكل صحيح ودقيق".

أكّد المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن البرنامج يواصل حملة "أفصح صح" بهدف إفصاح المستفيدين عن دخلهم بشكل صحيح ودقيق.

#أفصح_صح .. متحدث "حساب المواطن": تسجيل الدخل لا يشمل "غلاء المعيشة" محمد المواسي سبق 2020-03-15 أكّد المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن البرنامج يواصل حملة "أفصح صح" بهدف إفصاح المستفيدين عن دخلهم بشكل صحيح ودقيق. ‏وقال "القحطاني"؛ في تغريدة من حساب المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، على "تويتر": "يواصل برنامج حساب المواطن حملة ‫#أفصح_صح؛ وذلك بهدف إفصاح المستفيدين عن دخلهم بشكل صحيح ودقيق". وأضاف: "ويمكنهم الدخول إلى حسابهم وتسجيل الدخل كاملاً شاملاً جميع البدلات إضافة إلى دخل التابعين ويُستثنى منه بدل غلاء المعيشة، وذلك عبر الرابط ‪ca.gov.sa."

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 01:55 PM

#أفصح_صح .. متحدث "حساب المواطن": تسجيل الدخل لا يشمل "غلاء المعيشة" قال: حملة تتواصل بهدف إفصاح المستفيدين عن بيانات دخلهم بشكل صحيح ودقيق





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أكّد المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن البرنامج يواصل حملة "أفصح صح" بهدف إفصاح المستفيدين عن دخلهم بشكل صحيح ودقيق.

‏وقال "القحطاني"؛ في تغريدة من حساب المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، على "تويتر": "يواصل برنامج حساب المواطن حملة ‫#أفصح_صح؛ وذلك بهدف إفصاح المستفيدين عن دخلهم بشكل صحيح ودقيق".

وأضاف: "ويمكنهم الدخول إلى حسابهم وتسجيل الدخل كاملاً شاملاً جميع البدلات إضافة إلى دخل التابعين ويُستثنى منه بدل غلاء المعيشة، وذلك عبر الرابط ‪ca.gov.sa."