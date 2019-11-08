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الجوف .. ضبط مواطن سرق سيارة ودهس طفلاً بـ"حصيدة" في  القريات

أثناء توقفها عند أحد المحلات التجارية

باشرت شرطة منطقة الجوف بلاغًا عن دهس طفل بسيارة مسروقة وأعلنت القبض على الجاني وضبط السيارة.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، "أن مركز شرطة حصيدة التابع لشرطة محافظة القريات، باشر يوم الثلاثاء 8/3/ 1441هـ ، بلاغًا عن تعرض مركبة للسرقة أثناء توقفها عند أحد المحلات التجارية، وارتطامها عند تحركها من الموقع بطفل يبلغ العاشرة من عمره، جرى اسعافه، واتضح أن إصابته بحمد الله طفيفة، وبمتابعة الجريمة تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي - بتوفيق الله - من القبض على الجاني وهو مواطن بالعقد الثالث وضبط المركبة، المسروقة بحوزته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه."
وقال المتحدث: "شرطة الجوف إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها".

شرطة الجوف دهس طفل الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف .. ضبط مواطن سرق سيارة ودهس طفلاً بـ"حصيدة" في  القريات
سبق

باشرت شرطة منطقة الجوف بلاغًا عن دهس طفل بسيارة مسروقة وأعلنت القبض على الجاني وضبط السيارة.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، "أن مركز شرطة حصيدة التابع لشرطة محافظة القريات، باشر يوم الثلاثاء 8/3/ 1441هـ ، بلاغًا عن تعرض مركبة للسرقة أثناء توقفها عند أحد المحلات التجارية، وارتطامها عند تحركها من الموقع بطفل يبلغ العاشرة من عمره، جرى اسعافه، واتضح أن إصابته بحمد الله طفيفة، وبمتابعة الجريمة تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي - بتوفيق الله - من القبض على الجاني وهو مواطن بالعقد الثالث وضبط المركبة، المسروقة بحوزته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه."
وقال المتحدث: "شرطة الجوف إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها".

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
03:16 PM

الجوف .. ضبط مواطن سرق سيارة ودهس طفلاً بـ"حصيدة" في  القريات

أثناء توقفها عند أحد المحلات التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باشرت شرطة منطقة الجوف بلاغًا عن دهس طفل بسيارة مسروقة وأعلنت القبض على الجاني وضبط السيارة.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، "أن مركز شرطة حصيدة التابع لشرطة محافظة القريات، باشر يوم الثلاثاء 8/3/ 1441هـ ، بلاغًا عن تعرض مركبة للسرقة أثناء توقفها عند أحد المحلات التجارية، وارتطامها عند تحركها من الموقع بطفل يبلغ العاشرة من عمره، جرى اسعافه، واتضح أن إصابته بحمد الله طفيفة، وبمتابعة الجريمة تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي - بتوفيق الله - من القبض على الجاني وهو مواطن بالعقد الثالث وضبط المركبة، المسروقة بحوزته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه."
وقال المتحدث: "شرطة الجوف إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها".

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