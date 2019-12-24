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نائب أمير جازان يشكر تركي آل الشيخ لدعمه مهرجان جازان الشتوي

يشهد مشاركة 16 دولة إلى جانب مشاركة محافظات المنطقة

قدَّم نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على دعمه واهتمامه بفعاليات مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر "جازان الفل – مشتى الكل"، الذي ينطلق الجمعة بعد المقبلة 8 جمادى الأولى برعاية أمير جازان.

وكتب نائب أمير جازان تغريدة من حسابه الرسمي بتويتر@MAMAlsaud ‪ تحت وسم #مهرجان_جازان_الشتوي: "أشكر معالي أخي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه المستشار بالديوان الملكي على دعمه واهتمامه بالمهرجان الشتوى.

ورد آل الشيخ بتغريدة من حسابه بتويتر@Turki_alalshikh : "واجبي سمو الأمير".
يُذكر أن مهرجان جازان الشتوي في عامه الثاني عشر يشهد مشاركة 16 دولة، إلى جانب مشاركة محافظات المنطقة، متضمنا: "كرنفال جازان" السنوي، وينطلق يوم الجمعة 3 يناير المقبل بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان، برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك بتنظيم من مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه، وبمساهمة مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة والجهات المشاركة.

نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مهرجان جازان الشتوي أمير جازان الأمير محمد بن ناصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير جازان يشكر تركي آل الشيخ لدعمه مهرجان جازان الشتوي
سبق

قدَّم نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على دعمه واهتمامه بفعاليات مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر "جازان الفل – مشتى الكل"، الذي ينطلق الجمعة بعد المقبلة 8 جمادى الأولى برعاية أمير جازان.

وكتب نائب أمير جازان تغريدة من حسابه الرسمي بتويتر@MAMAlsaud ‪ تحت وسم #مهرجان_جازان_الشتوي: "أشكر معالي أخي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه المستشار بالديوان الملكي على دعمه واهتمامه بالمهرجان الشتوى.

ورد آل الشيخ بتغريدة من حسابه بتويتر@Turki_alalshikh : "واجبي سمو الأمير".
يُذكر أن مهرجان جازان الشتوي في عامه الثاني عشر يشهد مشاركة 16 دولة، إلى جانب مشاركة محافظات المنطقة، متضمنا: "كرنفال جازان" السنوي، وينطلق يوم الجمعة 3 يناير المقبل بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان، برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك بتنظيم من مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه، وبمساهمة مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة والجهات المشاركة.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
10:57 PM

نائب أمير جازان يشكر تركي آل الشيخ لدعمه مهرجان جازان الشتوي

يشهد مشاركة 16 دولة إلى جانب مشاركة محافظات المنطقة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
3,686

قدَّم نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على دعمه واهتمامه بفعاليات مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر "جازان الفل – مشتى الكل"، الذي ينطلق الجمعة بعد المقبلة 8 جمادى الأولى برعاية أمير جازان.

وكتب نائب أمير جازان تغريدة من حسابه الرسمي بتويتر@MAMAlsaud ‪ تحت وسم #مهرجان_جازان_الشتوي: "أشكر معالي أخي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه المستشار بالديوان الملكي على دعمه واهتمامه بالمهرجان الشتوى.

ورد آل الشيخ بتغريدة من حسابه بتويتر@Turki_alalshikh : "واجبي سمو الأمير".
يُذكر أن مهرجان جازان الشتوي في عامه الثاني عشر يشهد مشاركة 16 دولة، إلى جانب مشاركة محافظات المنطقة، متضمنا: "كرنفال جازان" السنوي، وينطلق يوم الجمعة 3 يناير المقبل بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان، برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك بتنظيم من مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه، وبمساهمة مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة والجهات المشاركة.

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