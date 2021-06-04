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مستشفى ضمد يدشن البرنامج الإلكتروني لقياس مؤشرات الأداء

بهدف تطوير أداء كافة الأقسام

دشن مدير المركز الإقليمي للقيادة والتحكم بصحة جازان الدكتور أحمد شبلي، البرنامج الإلكتروني لقياس مؤشرات الأداء بمستشفى ضمد العام، وذلك بحضور مدير المستشفى صبري غاوي.

ويعمل هذا البرنامج على تحسين وتطوير أداء جميع أقسام المستشفى، وذلك بهدف الوصول لأعلى درجات معايير الجودة وسلامة المرضى مما يحقق الأهداف التي رسمتها وزارة الصحة لتحقيق رؤية الوطن، من أجل توفير جميع الخدمات الصحية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات برامج التحول الصحي.

الجدير بالذكر أن مستشفى ضمد العام يعد أول مستشفيات صحة جازان في تنفيذ البرنامج الإلكتروني لقياس مؤشرات الأداء، إذ تم تخصيص وحدة خاصة للمؤشرات ومتابعة المهام بفريق متخصص ومؤهل يعمل على تحليل البيانات وإعداد المؤشرات لرفع كفاءة الأداء وذلك بمتابعة مباشرة من قسم الجودة وسلامة المرضى.

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مستشفى ضمد يدشن البرنامج الإلكتروني لقياس مؤشرات الأداء
سبق

دشن مدير المركز الإقليمي للقيادة والتحكم بصحة جازان الدكتور أحمد شبلي، البرنامج الإلكتروني لقياس مؤشرات الأداء بمستشفى ضمد العام، وذلك بحضور مدير المستشفى صبري غاوي.

ويعمل هذا البرنامج على تحسين وتطوير أداء جميع أقسام المستشفى، وذلك بهدف الوصول لأعلى درجات معايير الجودة وسلامة المرضى مما يحقق الأهداف التي رسمتها وزارة الصحة لتحقيق رؤية الوطن، من أجل توفير جميع الخدمات الصحية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات برامج التحول الصحي.

الجدير بالذكر أن مستشفى ضمد العام يعد أول مستشفيات صحة جازان في تنفيذ البرنامج الإلكتروني لقياس مؤشرات الأداء، إذ تم تخصيص وحدة خاصة للمؤشرات ومتابعة المهام بفريق متخصص ومؤهل يعمل على تحليل البيانات وإعداد المؤشرات لرفع كفاءة الأداء وذلك بمتابعة مباشرة من قسم الجودة وسلامة المرضى.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
08:40 PM

مستشفى ضمد يدشن البرنامج الإلكتروني لقياس مؤشرات الأداء

بهدف تطوير أداء كافة الأقسام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن مدير المركز الإقليمي للقيادة والتحكم بصحة جازان الدكتور أحمد شبلي، البرنامج الإلكتروني لقياس مؤشرات الأداء بمستشفى ضمد العام، وذلك بحضور مدير المستشفى صبري غاوي.

ويعمل هذا البرنامج على تحسين وتطوير أداء جميع أقسام المستشفى، وذلك بهدف الوصول لأعلى درجات معايير الجودة وسلامة المرضى مما يحقق الأهداف التي رسمتها وزارة الصحة لتحقيق رؤية الوطن، من أجل توفير جميع الخدمات الصحية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات برامج التحول الصحي.

الجدير بالذكر أن مستشفى ضمد العام يعد أول مستشفيات صحة جازان في تنفيذ البرنامج الإلكتروني لقياس مؤشرات الأداء، إذ تم تخصيص وحدة خاصة للمؤشرات ومتابعة المهام بفريق متخصص ومؤهل يعمل على تحليل البيانات وإعداد المؤشرات لرفع كفاءة الأداء وذلك بمتابعة مباشرة من قسم الجودة وسلامة المرضى.

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