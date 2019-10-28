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شاهد .. "عاصفة حفر الباطن" تُسقط أبراج الكهرباء أرضاً والفرق تهرع للصيانة

مقطع فيديو جرى تداوله بمنصات التواصل رصد تأثر بعض خطوط الضغط العالي

تسبّبت العاصفة المطرية التي هطلت على محافظة حفر الباطن، عصر أمس الأحد، في تساقط أبراج خطوط الضغط العالي للكهرباء، وتم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يرصد تأثر بعض خطوط الضغط العالي للكهرباء وسقوطها على الأرض.

من جانبها، أشارت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن محافظة حفر الباطن تعرّضت والمناطق المجاورة لها إلى أمطار وعواصف شديدة، مساء أمس، وهرعت فرق الصيانة للقيام بواجبها، وسط أحوال جوية صعبة، لضمان استمرارية الخدمة، وإعادتها للمتأثرين من جرّاء تأثر بعض أبراج النقل.

حفر الباطن عاصفة حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "عاصفة حفر الباطن" تُسقط أبراج الكهرباء أرضاً والفرق تهرع للصيانة
سبق

تسبّبت العاصفة المطرية التي هطلت على محافظة حفر الباطن، عصر أمس الأحد، في تساقط أبراج خطوط الضغط العالي للكهرباء، وتم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يرصد تأثر بعض خطوط الضغط العالي للكهرباء وسقوطها على الأرض.

من جانبها، أشارت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن محافظة حفر الباطن تعرّضت والمناطق المجاورة لها إلى أمطار وعواصف شديدة، مساء أمس، وهرعت فرق الصيانة للقيام بواجبها، وسط أحوال جوية صعبة، لضمان استمرارية الخدمة، وإعادتها للمتأثرين من جرّاء تأثر بعض أبراج النقل.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
01:34 PM

شاهد .. "عاصفة حفر الباطن" تُسقط أبراج الكهرباء أرضاً والفرق تهرع للصيانة

مقطع فيديو جرى تداوله بمنصات التواصل رصد تأثر بعض خطوط الضغط العالي

A A A
حامد العلي - حفر الباطن
6
10,262

تسبّبت العاصفة المطرية التي هطلت على محافظة حفر الباطن، عصر أمس الأحد، في تساقط أبراج خطوط الضغط العالي للكهرباء، وتم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يرصد تأثر بعض خطوط الضغط العالي للكهرباء وسقوطها على الأرض.

من جانبها، أشارت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن محافظة حفر الباطن تعرّضت والمناطق المجاورة لها إلى أمطار وعواصف شديدة، مساء أمس، وهرعت فرق الصيانة للقيام بواجبها، وسط أحوال جوية صعبة، لضمان استمرارية الخدمة، وإعادتها للمتأثرين من جرّاء تأثر بعض أبراج النقل.

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