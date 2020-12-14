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"الحقيل" يتفقد مشروع "النكاسة" العشوائي بمكة للوقوف على آخر مستجداته

تنفذه هيئة تطوير وأمانة العاصمة المقدسة.. الانتهاء من إزالة قرابة 700 عقار

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اليوم الاثنين مشروع تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.

وتأتي هذه الجولة بمشاركة المختصين من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للوقوف على آخر مستجدات المشروع والذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، حيث تم الانتهاء من إزالة قرابة 700 عقار.

وتهدف مشاريع التطوير التي تشرف على تنفيذها الهيئة في مكة المكرمة إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة المتنوعة.


كما يهدف التطوير لتحسين الصورة البصرية بالعاصمة المقدسة لتكون جميع المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية وفق هويه ثابتة وموحدة تراعي طبيعة مكة وجغرافيتها من ناحية الشكل العام وطابع البناء.

وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقيل" يتفقد مشروع "النكاسة" العشوائي بمكة للوقوف على آخر مستجداته
سبق

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اليوم الاثنين مشروع تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.

وتأتي هذه الجولة بمشاركة المختصين من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للوقوف على آخر مستجدات المشروع والذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، حيث تم الانتهاء من إزالة قرابة 700 عقار.

وتهدف مشاريع التطوير التي تشرف على تنفيذها الهيئة في مكة المكرمة إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة المتنوعة.


كما يهدف التطوير لتحسين الصورة البصرية بالعاصمة المقدسة لتكون جميع المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية وفق هويه ثابتة وموحدة تراعي طبيعة مكة وجغرافيتها من ناحية الشكل العام وطابع البناء.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
06:21 PM

"الحقيل" يتفقد مشروع "النكاسة" العشوائي بمكة للوقوف على آخر مستجداته

تنفذه هيئة تطوير وأمانة العاصمة المقدسة.. الانتهاء من إزالة قرابة 700 عقار

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
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تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل اليوم الاثنين مشروع تطوير حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.

وتأتي هذه الجولة بمشاركة المختصين من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للوقوف على آخر مستجدات المشروع والذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، حيث تم الانتهاء من إزالة قرابة 700 عقار.

وتهدف مشاريع التطوير التي تشرف على تنفيذها الهيئة في مكة المكرمة إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة المتنوعة.


كما يهدف التطوير لتحسين الصورة البصرية بالعاصمة المقدسة لتكون جميع المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية وفق هويه ثابتة وموحدة تراعي طبيعة مكة وجغرافيتها من ناحية الشكل العام وطابع البناء.

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