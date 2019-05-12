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مؤذن من ‎الحرم المكي.. الشيخ " فيده" رفع الأذان بالحرمين والمسجد الأقصى

لُقب بكبير المؤذنين وعيّن شيخًا للمؤذنين لمدة عام

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة؛ تحت سلسلة فيديوهات "مؤذن من الحرم المكي" معلومات عن المؤذن "صالح وعظ الله فيده" رحمه الله.

وفي التفاصيل، قالت الإمارة إن "فيده" رفع الأذان في المسجد الأقصى عام 1386 هـ، ورفع الأذان لما يقارب 45 عامًا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والعديد من المساجد خارج المملكة.

ولُقب بكبير المؤذنين، وعيّن شيخًا للمؤذنين لمدة عام، وتوفي عام 1408هـ.

إمارة مكة الحرم المكي المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى الآذان صالح فيده

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤذن من ‎الحرم المكي.. الشيخ " فيده" رفع الأذان بالحرمين والمسجد الأقصى
سبق

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة؛ تحت سلسلة فيديوهات "مؤذن من الحرم المكي" معلومات عن المؤذن "صالح وعظ الله فيده" رحمه الله.

وفي التفاصيل، قالت الإمارة إن "فيده" رفع الأذان في المسجد الأقصى عام 1386 هـ، ورفع الأذان لما يقارب 45 عامًا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والعديد من المساجد خارج المملكة.

ولُقب بكبير المؤذنين، وعيّن شيخًا للمؤذنين لمدة عام، وتوفي عام 1408هـ.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:39 AM

مؤذن من ‎الحرم المكي.. الشيخ " فيده" رفع الأذان بالحرمين والمسجد الأقصى

لُقب بكبير المؤذنين وعيّن شيخًا للمؤذنين لمدة عام

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,110

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة؛ تحت سلسلة فيديوهات "مؤذن من الحرم المكي" معلومات عن المؤذن "صالح وعظ الله فيده" رحمه الله.

وفي التفاصيل، قالت الإمارة إن "فيده" رفع الأذان في المسجد الأقصى عام 1386 هـ، ورفع الأذان لما يقارب 45 عامًا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والعديد من المساجد خارج المملكة.

ولُقب بكبير المؤذنين، وعيّن شيخًا للمؤذنين لمدة عام، وتوفي عام 1408هـ.

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