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عبر شيكات بأسماء المزارعين .."البيئة" تصرف 69.5 مليون ريال تعويضًا لـ (2348)  مزارعًا

شملت الملتزمين بقرار "الوزراء" بالتوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء أو قلصوا مساحاتهم

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، صرف دفعة من مبالغ التعويض المادي لـ(2348) مزارعًا، بمبلغ إجمالي (69,576,874) ريالاً للمزارعين ممن توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء، أو قلصوا مساحاتهم.

وصرّح مدير عام مشروع إيقاف الأعلاف الخضراء بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبداللطيف، بأنه تم بدء صرف مبالغ التعويض المادي المستحق للمزارعين ممن توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء أو قلصوا مساحاتهم التزامًا بقرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، لافتًا إلى أن المبالغ المُسلمة عبارة عن شيكات بأسماء المزارعين المستحقين.

وأوضح "العبداللطيف"، أن قيمة الشيكات بلغت (69,576,874) ريالاً سيتم تسليمها أوقات الدوام الرسمي في المقر القديم لوزارة البيئة والمياه والزراعة "طريق الملك عبدالعزيز" الدور الثاني الجهة الجنوبية بالرياض، وفق تنظيم مُيسّر وسريع، تتيح للمزارع استلام الشيك في مدة لا تتجاوز الخمس دقائق، مشيرًا، إلى أن مدة الصرف تستمر حتى انتهاء تسليم جميع الشيكات ويشمل المزارعين في جميع مناطق الريف الرسوبي بالمملكة.

وأشار العبداللطيف إلى أن قرار صرف التعويض المادي اليوم، شمل المزارعين الذين التزموا بقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16 / 1 / 1438هـ، بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، مؤكدًا أنه تم تقدير التعويض المالي للمزارعين بـ (4000) ريال عن كل هكتار، بموجب ما ورد في البندين "خامسًا وسادسًا" من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه".

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (66) وبتاريخ 25 / 2/ 1437هـ التي تم العمل على إعدادها من قِبل لجان متخصصة من داخل الوزارة وخارجها وتم تطبيقها ابتداءً من 25 صفر 1440هـ، وأن توجه الوزارة لتطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يأتي حرصًا منها على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية غير المتجددة التي تستهلك زراعة الأعلاف كمية كبيرة منها مع ضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم واستمرارهم في النشاط الزراعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر شيكات بأسماء المزارعين .."البيئة" تصرف 69.5 مليون ريال تعويضًا لـ (2348)  مزارعًا
سبق

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، صرف دفعة من مبالغ التعويض المادي لـ(2348) مزارعًا، بمبلغ إجمالي (69,576,874) ريالاً للمزارعين ممن توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء، أو قلصوا مساحاتهم.

وصرّح مدير عام مشروع إيقاف الأعلاف الخضراء بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبداللطيف، بأنه تم بدء صرف مبالغ التعويض المادي المستحق للمزارعين ممن توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء أو قلصوا مساحاتهم التزامًا بقرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، لافتًا إلى أن المبالغ المُسلمة عبارة عن شيكات بأسماء المزارعين المستحقين.

وأوضح "العبداللطيف"، أن قيمة الشيكات بلغت (69,576,874) ريالاً سيتم تسليمها أوقات الدوام الرسمي في المقر القديم لوزارة البيئة والمياه والزراعة "طريق الملك عبدالعزيز" الدور الثاني الجهة الجنوبية بالرياض، وفق تنظيم مُيسّر وسريع، تتيح للمزارع استلام الشيك في مدة لا تتجاوز الخمس دقائق، مشيرًا، إلى أن مدة الصرف تستمر حتى انتهاء تسليم جميع الشيكات ويشمل المزارعين في جميع مناطق الريف الرسوبي بالمملكة.

وأشار العبداللطيف إلى أن قرار صرف التعويض المادي اليوم، شمل المزارعين الذين التزموا بقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16 / 1 / 1438هـ، بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، مؤكدًا أنه تم تقدير التعويض المالي للمزارعين بـ (4000) ريال عن كل هكتار، بموجب ما ورد في البندين "خامسًا وسادسًا" من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه".

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (66) وبتاريخ 25 / 2/ 1437هـ التي تم العمل على إعدادها من قِبل لجان متخصصة من داخل الوزارة وخارجها وتم تطبيقها ابتداءً من 25 صفر 1440هـ، وأن توجه الوزارة لتطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يأتي حرصًا منها على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية غير المتجددة التي تستهلك زراعة الأعلاف كمية كبيرة منها مع ضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم واستمرارهم في النشاط الزراعي.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:22 PM

عبر شيكات بأسماء المزارعين .."البيئة" تصرف 69.5 مليون ريال تعويضًا لـ (2348)  مزارعًا

شملت الملتزمين بقرار "الوزراء" بالتوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء أو قلصوا مساحاتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، صرف دفعة من مبالغ التعويض المادي لـ(2348) مزارعًا، بمبلغ إجمالي (69,576,874) ريالاً للمزارعين ممن توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء، أو قلصوا مساحاتهم.

وصرّح مدير عام مشروع إيقاف الأعلاف الخضراء بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبداللطيف، بأنه تم بدء صرف مبالغ التعويض المادي المستحق للمزارعين ممن توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء أو قلصوا مساحاتهم التزامًا بقرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، لافتًا إلى أن المبالغ المُسلمة عبارة عن شيكات بأسماء المزارعين المستحقين.

وأوضح "العبداللطيف"، أن قيمة الشيكات بلغت (69,576,874) ريالاً سيتم تسليمها أوقات الدوام الرسمي في المقر القديم لوزارة البيئة والمياه والزراعة "طريق الملك عبدالعزيز" الدور الثاني الجهة الجنوبية بالرياض، وفق تنظيم مُيسّر وسريع، تتيح للمزارع استلام الشيك في مدة لا تتجاوز الخمس دقائق، مشيرًا، إلى أن مدة الصرف تستمر حتى انتهاء تسليم جميع الشيكات ويشمل المزارعين في جميع مناطق الريف الرسوبي بالمملكة.

وأشار العبداللطيف إلى أن قرار صرف التعويض المادي اليوم، شمل المزارعين الذين التزموا بقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16 / 1 / 1438هـ، بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، مؤكدًا أنه تم تقدير التعويض المالي للمزارعين بـ (4000) ريال عن كل هكتار، بموجب ما ورد في البندين "خامسًا وسادسًا" من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه".

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (66) وبتاريخ 25 / 2/ 1437هـ التي تم العمل على إعدادها من قِبل لجان متخصصة من داخل الوزارة وخارجها وتم تطبيقها ابتداءً من 25 صفر 1440هـ، وأن توجه الوزارة لتطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يأتي حرصًا منها على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية غير المتجددة التي تستهلك زراعة الأعلاف كمية كبيرة منها مع ضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم واستمرارهم في النشاط الزراعي.

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