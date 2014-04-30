"البيئة" تعلن اكتمال التجهيزات للبدء في تطبيق نظام "السعودي جاب"

في غضون شهر بما يتوافق مع المتطلبات لتحسين الممارسات الزراعية

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، عن اكتمال التجهيزات اللازمة للبدء بتطبيق نظام "السعودي جاب" لتحسين الممارسات الزراعية في المملكة.

وبيّن المهندس "العيادة" أن الوزارة ستعلن عن بدء العمل في نظام "السعودي جاب" في غضون شهر بما يتوافق مع المتطلبات الزراعية في المملكة، بعد اكتمال الاستعدادات لإطلاق "السعودي جاب" (SGAP) الذي يعنى بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تضمن منتجات زراعية آمنة وصحية، مع المحافظة على سلامة المزارع والموارد البيئية في المزرعة.

وأفاد وكيل الوزارة للزراعة أن النظام جرى إعداده وفق أفضل المعايير العالمية والاستفادة من التجارب الناجحة على مستوى العالم.

وأضاف أن وفداً من الجاب السعودي زار وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بمدينة طوكيو باليابان؛ للاطلاع على آلية تطبيق JGAP الجاب الياباني والأنظمة الخاصة به، حيث اجتمع الفريق السعودي مع فريق العمل الخاص بالجاب الياباني، واستمعوا إلى شرح من المختصين، كما جرت مناقشة وعرض الآليات التي يمكن الاستفادة منها في المملكة؛ بهدف وضع اللمسات النهائية على "السعودي جاب" قبل إطلاقه، والوقوف ميدانياً على عدد من المزارع الخاصة في محافظة إيباراغي التي تنفذ الجاب الياباني بمدينة أوميتاما التي تنتج السبانخ، والخس، والخضراوات الورقية الأخرى، والطماطم.

واجتمع الفريق السعودي مع الشركة المشرفة على هذه المزارع، وناقش متطلبات تنفيذ الجاب الياباني في المزرعة، حيث جرى الوقوف على متطلبات التنفيذ والمعوقات.