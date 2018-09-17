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"نورة السلامة" مديرة للموارد البشرية بجامعة حائل

أصدر مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتكليف نورة بنت سعيد السلامة الشمري، مديرةً لإدارة الموارد البشرية -شطر الطالبات - في الجامعة.

وتضمن قرار "البراهيم" أن ترجع نورة الشمري بعملها إلى وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وإلى المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية كل فيما يخصه.

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"نورة السلامة" مديرة للموارد البشرية بجامعة حائل
سبق

أصدر مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتكليف نورة بنت سعيد السلامة الشمري، مديرةً لإدارة الموارد البشرية -شطر الطالبات - في الجامعة.

وتضمن قرار "البراهيم" أن ترجع نورة الشمري بعملها إلى وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وإلى المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية كل فيما يخصه.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
05:45 PM

"نورة السلامة" مديرة للموارد البشرية بجامعة حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أصدر مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتكليف نورة بنت سعيد السلامة الشمري، مديرةً لإدارة الموارد البشرية -شطر الطالبات - في الجامعة.

وتضمن قرار "البراهيم" أن ترجع نورة الشمري بعملها إلى وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وإلى المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية كل فيما يخصه.

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