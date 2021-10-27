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المخابرات الأمريكية: "داعش- أفغانستان" قد يصبح قادراً على مهاجمتنا خلال 6 أشهر

"كال" أشار إلى أن التنظيم لديه النية

ذكر وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية كولين كال، اليوم الثلاثاء، أن أوساط المخابرات الأمريكية ترجح أن يصبح تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان قادراً على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر على أدنى تقدير.

وقال "كال": "إن تنظيم داعش- ولاية خراسان في أفغانستان لديه النية لذلك"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن المخابرات لم تحدد بعد ما إذا كانت حركة طالبان، التي تناصب "داعش" العداء، لديها القدرة على قتاله بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وأضاف أن أوساط المخابرات تقدر حالياً أن تنظيمي "داعش" - ولاية خراسان، والقاعدة لديهما النية لتنفيذ عمليات خارجية بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان حالياً القدرة على ذلك.

وأوضح أنه من الممكن رؤية تنظيم "داعش" - ولاية خراسان يمتلك هذه القدرة خلال ما بين ستة و12 شهراً، و الأمر قد يستغرق من القاعدة عاماً أو عامين.

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المخابرات الأمريكية: "داعش- أفغانستان" قد يصبح قادراً على مهاجمتنا خلال 6 أشهر
سبق

ذكر وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية كولين كال، اليوم الثلاثاء، أن أوساط المخابرات الأمريكية ترجح أن يصبح تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان قادراً على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر على أدنى تقدير.

وقال "كال": "إن تنظيم داعش- ولاية خراسان في أفغانستان لديه النية لذلك"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن المخابرات لم تحدد بعد ما إذا كانت حركة طالبان، التي تناصب "داعش" العداء، لديها القدرة على قتاله بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وأضاف أن أوساط المخابرات تقدر حالياً أن تنظيمي "داعش" - ولاية خراسان، والقاعدة لديهما النية لتنفيذ عمليات خارجية بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان حالياً القدرة على ذلك.

وأوضح أنه من الممكن رؤية تنظيم "داعش" - ولاية خراسان يمتلك هذه القدرة خلال ما بين ستة و12 شهراً، و الأمر قد يستغرق من القاعدة عاماً أو عامين.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
07:42 PM

المخابرات الأمريكية: "داعش- أفغانستان" قد يصبح قادراً على مهاجمتنا خلال 6 أشهر

"كال" أشار إلى أن التنظيم لديه النية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية كولين كال، اليوم الثلاثاء، أن أوساط المخابرات الأمريكية ترجح أن يصبح تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان قادراً على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر على أدنى تقدير.

وقال "كال": "إن تنظيم داعش- ولاية خراسان في أفغانستان لديه النية لذلك"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن أن المخابرات لم تحدد بعد ما إذا كانت حركة طالبان، التي تناصب "داعش" العداء، لديها القدرة على قتاله بشكل فعال بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وأضاف أن أوساط المخابرات تقدر حالياً أن تنظيمي "داعش" - ولاية خراسان، والقاعدة لديهما النية لتنفيذ عمليات خارجية بما في ذلك ضد الولايات المتحدة، لكنهما لا يمتلكان حالياً القدرة على ذلك.

وأوضح أنه من الممكن رؤية تنظيم "داعش" - ولاية خراسان يمتلك هذه القدرة خلال ما بين ستة و12 شهراً، و الأمر قد يستغرق من القاعدة عاماً أو عامين.

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