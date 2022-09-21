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بالفيديو من داخل منشآت "أرامكو" .. عمليات إصلاح ما بعد الاعتداء الإرهابي مستمرة

تجري الإصلاحات على قدم وساق في بقيق وخريص

نشرت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، مقطع فيديو من داخل منشآت "أرامكو" النفطية في بقيق وخريص التي تعرّضت لاعتداءٍ إرهابي، الأسبوع الماضي؛ استهدف أمن الطاقة العالمي.

وأظهر مقطع الفيديو عمليات الإصلاح التي تجري على قدمٍ وساق؛ لإصلاح الضرر الذي لحق بخطوط وخزانات حقلَي خريص وبقيق، واستعادة صورتهما الأولى.

وكان المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أكّد في بيان رسمي، في وقتٍ سابق، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومَي خريص وبقيق إيرانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو من داخل منشآت "أرامكو" .. عمليات إصلاح ما بعد الاعتداء الإرهابي مستمرة
سبق

نشرت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، مقطع فيديو من داخل منشآت "أرامكو" النفطية في بقيق وخريص التي تعرّضت لاعتداءٍ إرهابي، الأسبوع الماضي؛ استهدف أمن الطاقة العالمي.

وأظهر مقطع الفيديو عمليات الإصلاح التي تجري على قدمٍ وساق؛ لإصلاح الضرر الذي لحق بخطوط وخزانات حقلَي خريص وبقيق، واستعادة صورتهما الأولى.

وكان المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أكّد في بيان رسمي، في وقتٍ سابق، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومَي خريص وبقيق إيرانية.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
10:52 AM

بالفيديو من داخل منشآت "أرامكو" .. عمليات إصلاح ما بعد الاعتداء الإرهابي مستمرة

تجري الإصلاحات على قدم وساق في بقيق وخريص

A A A
ياسر نجدي - الرياض
10
22,492

نشرت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، مقطع فيديو من داخل منشآت "أرامكو" النفطية في بقيق وخريص التي تعرّضت لاعتداءٍ إرهابي، الأسبوع الماضي؛ استهدف أمن الطاقة العالمي.

وأظهر مقطع الفيديو عمليات الإصلاح التي تجري على قدمٍ وساق؛ لإصلاح الضرر الذي لحق بخطوط وخزانات حقلَي خريص وبقيق، واستعادة صورتهما الأولى.

وكان المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أكّد في بيان رسمي، في وقتٍ سابق، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومَي خريص وبقيق إيرانية.

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