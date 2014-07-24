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فيسبوك تطلق منصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون"

أعلنت شركة "فيسبوك" عن إطلاقها منصة جديدة مخصصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس".

ويعد هذا هو الحل من قبل "فيسبوك" الذي سبق واعتمدته شركتا "أمازون" و"مايكروسوفت" للتعامل مع تعديل شركة "آبل" لإرشاداتها والتي منعت تلك الشركات من تنزيل خدماتها للألعاب على المتجر الإلكتروني "آب ستور".

وقالت فيفيك شارما، نائبة رئيس الألعاب في فيسبوك: إن هذا الحل كان هو الخيار الوحيد لتقديم خدمات الألعاب لمستخدمي هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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فيسبوك تطلق منصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون"
سبق

أعلنت شركة "فيسبوك" عن إطلاقها منصة جديدة مخصصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس".

ويعد هذا هو الحل من قبل "فيسبوك" الذي سبق واعتمدته شركتا "أمازون" و"مايكروسوفت" للتعامل مع تعديل شركة "آبل" لإرشاداتها والتي منعت تلك الشركات من تنزيل خدماتها للألعاب على المتجر الإلكتروني "آب ستور".

وقالت فيفيك شارما، نائبة رئيس الألعاب في فيسبوك: إن هذا الحل كان هو الخيار الوحيد لتقديم خدمات الألعاب لمستخدمي هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
02:04 PM

فيسبوك تطلق منصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "فيسبوك" عن إطلاقها منصة جديدة مخصصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس".

ويعد هذا هو الحل من قبل "فيسبوك" الذي سبق واعتمدته شركتا "أمازون" و"مايكروسوفت" للتعامل مع تعديل شركة "آبل" لإرشاداتها والتي منعت تلك الشركات من تنزيل خدماتها للألعاب على المتجر الإلكتروني "آب ستور".

وقالت فيفيك شارما، نائبة رئيس الألعاب في فيسبوك: إن هذا الحل كان هو الخيار الوحيد لتقديم خدمات الألعاب لمستخدمي هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

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