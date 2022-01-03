وأوضح "الدفاع المدني"، عبر حساب الرسمي على "تويتر"، أنه جرى مباشرة الموقع، والمحتجزون بصحة جيدة.

احتُجز، صباح اليوم، أشخاصٌ داخل مركبة في وادٍ بملهم في حريملاء.

شاهد.. احتجاز أشخاص داخل مركبة في وادٍ بملهم و"مدني حريملاء" يباشر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-03 احتُجز، صباح اليوم، أشخاصٌ داخل مركبة في وادٍ بملهم في حريملاء. وأوضح "الدفاع المدني"، عبر حساب الرسمي على "تويتر"، أنه جرى مباشرة الموقع، والمحتجزون بصحة جيدة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443 09:01 AM

شاهد.. احتجاز أشخاص داخل مركبة في وادٍ بملهم و"مدني حريملاء" يباشر توضيح حول مباشرة الحادث وأكّد أن المحتجزين بصحة جيدة





A A A





5 مشاركة

احتُجز، صباح اليوم، أشخاصٌ داخل مركبة في وادٍ بملهم في حريملاء.

وأوضح "الدفاع المدني"، عبر حساب الرسمي على "تويتر"، أنه جرى مباشرة الموقع، والمحتجزون بصحة جيدة.