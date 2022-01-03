شاهد.. احتجاز أشخاص داخل مركبة في وادٍ بملهم و"مدني حريملاء" يباشر

احتُجز، صباح اليوم، أشخاصٌ داخل مركبة في وادٍ بملهم في حريملاء.
وأوضح "الدفاع المدني"، عبر حساب الرسمي على "تويتر"، أنه جرى مباشرة الموقع، والمحتجزون بصحة جيدة.
احتُجز، صباح اليوم، أشخاصٌ داخل مركبة في وادٍ بملهم في حريملاء.
وأوضح "الدفاع المدني"، عبر حساب الرسمي على "تويتر"، أنه جرى مباشرة الموقع، والمحتجزون بصحة جيدة.
احتُجز، صباح اليوم، أشخاصٌ داخل مركبة في وادٍ بملهم في حريملاء.
وأوضح "الدفاع المدني"، عبر حساب الرسمي على "تويتر"، أنه جرى مباشرة الموقع، والمحتجزون بصحة جيدة.
احتُجز، صباح اليوم، أشخاصٌ داخل مركبة في وادٍ بملهم في حريملاء.
وأوضح "الدفاع المدني"، عبر حساب الرسمي على "تويتر"، أنه جرى مباشرة الموقع، والمحتجزون بصحة جيدة.