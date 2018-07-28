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النيابة العامة تستدعي حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج

عرضت بطرق تمسّ كرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام

استدعت النيابة العامة، مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمسّ كرامة المرأة، وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.. وباشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة، التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات، بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.
وكان مركز الرصد النيابي، قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية، تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمسّ القيم الدينية والآداب العامة.

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النيابة العامة تستدعي حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج
سبق

استدعت النيابة العامة، مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمسّ كرامة المرأة، وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.. وباشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة، التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات، بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.
وكان مركز الرصد النيابي، قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية، تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمسّ القيم الدينية والآداب العامة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
01:01 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:38 AM

النيابة العامة تستدعي حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج

عرضت بطرق تمسّ كرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
27,648

استدعت النيابة العامة، مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمسّ كرامة المرأة، وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.. وباشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة، التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات، بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.
وكان مركز الرصد النيابي، قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية، تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمسّ القيم الدينية والآداب العامة.

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201,250 سيارة ..

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