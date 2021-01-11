النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إضافة إلى إدراج عبدالملك وعبدالخالق الحوثي وعبدالله الحكيم على قائمة الإرهابيين

‏الخارجية الأمريكية تعلن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.. وبومبيو: سنحاسبهم

جدة.. المرور يتفاعل مع فيديو وثّقه مغرّد ويطيح بقائد مركبة عكس السير

قال: تمّ القبض عليه وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

أكّد المرور السعودي، اليوم، ضبط سائق مركبة؛ عكس السير في أحد شوارع حي السامر بجدة.

وقال حساب المرور على تويتر تفاعلاً مع متابع نشر فيديو للواقعة: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تمّ القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان المتابع قد غرّد بفيديو للواقعة، وقال "إن سائق المركبة عكس السير من مخطط إلى كبري تجاه الشمال في حي السامر".

الإدارة العامة للمرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. المرور يتفاعل مع فيديو وثّقه مغرّد ويطيح بقائد مركبة عكس السير
سبق

أكّد المرور السعودي، اليوم، ضبط سائق مركبة؛ عكس السير في أحد شوارع حي السامر بجدة.

وقال حساب المرور على تويتر تفاعلاً مع متابع نشر فيديو للواقعة: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تمّ القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان المتابع قد غرّد بفيديو للواقعة، وقال "إن سائق المركبة عكس السير من مخطط إلى كبري تجاه الشمال في حي السامر".

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
11:24 AM

جدة.. المرور يتفاعل مع فيديو وثّقه مغرّد ويطيح بقائد مركبة عكس السير

قال: تمّ القبض عليه وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,558

أكّد المرور السعودي، اليوم، ضبط سائق مركبة؛ عكس السير في أحد شوارع حي السامر بجدة.

وقال حساب المرور على تويتر تفاعلاً مع متابع نشر فيديو للواقعة: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تمّ القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان المتابع قد غرّد بفيديو للواقعة، وقال "إن سائق المركبة عكس السير من مخطط إلى كبري تجاه الشمال في حي السامر".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,284
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,635
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,727

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة