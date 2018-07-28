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ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يصل إلى 74.97 دولار للبرميل

صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس" بنسبة 0.78%

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.78%، إلى 72.21 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.66% إلى 74.97 دولار للبرميل.

ووفقاً لمصادر في سوق الطاقة فقد هبطت مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وبحسب المصدّرين، أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2021.

وهبطت مخزونات البنزين 6.2 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يصل إلى 74.97 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.78%، إلى 72.21 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.66% إلى 74.97 دولار للبرميل.

ووفقاً لمصادر في سوق الطاقة فقد هبطت مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وبحسب المصدّرين، أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2021.

وهبطت مخزونات البنزين 6.2 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
10:37 AM

ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يصل إلى 74.97 دولار للبرميل

صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس" بنسبة 0.78%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.78%، إلى 72.21 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.66% إلى 74.97 دولار للبرميل.

ووفقاً لمصادر في سوق الطاقة فقد هبطت مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وبحسب المصدّرين، أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2021.

وهبطت مخزونات البنزين 6.2 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,219
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,510
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
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