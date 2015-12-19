"الجامعات العربية" يوصي بالاستفادة من تجربة جامعة محمد بن فهد وخططها المستقبلية

أشاد بجهودها في مرحلة التأسيس وتصميم أنظمة الجامعة وصولًا لتراكم الخبرات

أشاد أعضاء المجلس التنفيذي للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، بالجهود المتميزة التي بذلتها جامعة الأمير محمد بن فهد بدءًا من مرحلة التأسيس ومرورًا بتصميم أنظمة الجامعة، وانتهاء بممارسات وتراكم الخبرات؛ فيما أوصى اتحاد الجامعات العربية بالاستفادة من تجربة الجامعة الأكاديمية وخططها المستقبلية في المهارات المطلوبة للمستقبل.

جاء ذلك ضمن توصيات الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للدورة الـ53 لاتحاد الجامعات العربية الذي عُقد في جامعة الأمير محمد بن فهد مؤخرًا.

وانبثقت عدد من القرارات والتوصيات عن أعمال هذا الاجتماع؛ من بينها: الموافقة على المقترح المقدم بزيادة مجالات جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي؛ حيث تمت الموافقة على تخصيص جائزة لأفضل مشروع بحثي علمي مشترك بين عدة جامعات عربية، وبالتعاون مع إحدى الجامعات العالمية؛ على أن يتم تحديد موضوع الجائزة سنويًّا من قِبَل مجلس أمناء الجائزة؛ فيما تَكَفلت الأمانة العامة للاتحاد وإدارة الجامعة بمتابعة الإجراءات اللازمة الخاصة بإطلاق الجائزة.

وتُعد هذه الجائزة إحدى مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد التي أطلقتها خلال مؤتمر الاتحاد في دورته الـ٥٣، والذي استضافته الجامعة خلال العام الماضي.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز البحث العلمي والبحوث التطبيقية والارتقاء بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي، إضافة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والتشجيع على النشر في المجلات العلمية وخلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين عمومًا.

ووافق المجلس على مقترح إنشاء مجلس تنمية الشباب في جامعة الأمير محمد بن فهد، وهو إحدى المبادرات التي أطلقتها الجامعة خلال هذا الاجتماع؛ حيث يهدف إلى تنمية واقع الشباب العربي، وتعزيز قدراته المختلفة خصوصًا في المجالات العلمية والأكاديمية، إضافة إلى تعزيز الثقافة العامة وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأشاد المجلس بجهود الأمانة العامة وما تبذله في التعريف بالاتحاد دوليًّا وعالميًّا، وحرصها على بناء علاقات وشراكات تعاون مع كل المنظمات الدولية والعالمية على مختلف الأصعدة والبرامج، التي ستعود بالنفع على كل الجامعات العربية. وأشاد كذلك ببرنامج تطوير القيادات الجامعية، وأهميته للقادة في تنمية مهاراتهم القيادية في إدارة المؤسسات التعليمية المختلفة.

ووافق المجلس على إنشاء مجلس المسؤولية المجتمعية في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين، وكذلك الموافقة على إنشاء مجلس التنمية المستدامة في جامعة عمان العربية.

وعبّر الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، عن إعجابه بما وصلت إليه جامعة الأمير محمد بن فهد من تقدم خلال فترة زمنية بسيطة؛ متمنيًا أن تكون الجامعة أنموذجًا يُحتذى به في الجامعات العربية والاستفادة من تجربتها الأكاديمية وخططها المستقبلية.

وقدّم الدكتور سلامة شكره الجزيل للجامعة، ممثلة في رئيسها الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري رئيس الدورة 53 للمؤتمر العام للاتحاد، ورئيس المجلس التنفيذي؛ على استضافته الكريمة للاجتماع؛ مشيدًا بدور أعضاء المجلس وحرصهم على التعاون مع الأمانة العامة لتحقيق الأهداف المرجوة التي تخدم الجامعات العربية في مختلف أنحاء الوطن العربي.