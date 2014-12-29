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"المطرية الـ7" تطرق الأبواب.. "الحصيني": ديمية وبرد وهذه مناطقها

توقع أجواء إجازة منتصف الفصل الأول من باردة إلى باردة جدًّا ليلًا

تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، حالة شتوية ممطرة، تبدأ غدًا الأربعاء، وهي الحالة السابعة للعام 1442هـ، ويمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق: (مكة، والرياض، والقصيم، وحائل، والشمالية، والجوف، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة، والشرقية، والكويت)، يرافقها تذبذب في الحرارة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "التذبذب في الحرارة معناه ارتفاع وانخفاض طفيف في الحرارة يتراوح بين 3 لـ4 درجات مئوية".

وتابع: "الأمطار المتوقعة -بإذن الله- في معظمها من خفيفة لمتوسطة وحبات برد قد تكون غزيرة في نطاقات محددة وديمية في بعض الأجزاء، يرافقها ويعقبها نشاط في الرياح؛ إلا أن يصرفها الله".

واستطرد: "متوقع أجواء إجازة منتصف الفصل الأول 1442هـ بإذن الله، من باردة إلى باردة جدًّا ليلًا، الشمالية والوسطى وشمالي الغربية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ونجران نهارًا، معتدلة وباردة وقت نزول المطر، المدينة والشرقية باردة ليلًا معتدلة نهارًا، مكة وجازان تميل للحرارة نهارًا معتدلة ليلًا".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطرية الـ7" تطرق الأبواب.. "الحصيني": ديمية وبرد وهذه مناطقها
سبق

تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، حالة شتوية ممطرة، تبدأ غدًا الأربعاء، وهي الحالة السابعة للعام 1442هـ، ويمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق: (مكة، والرياض، والقصيم، وحائل، والشمالية، والجوف، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة، والشرقية، والكويت)، يرافقها تذبذب في الحرارة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "التذبذب في الحرارة معناه ارتفاع وانخفاض طفيف في الحرارة يتراوح بين 3 لـ4 درجات مئوية".

وتابع: "الأمطار المتوقعة -بإذن الله- في معظمها من خفيفة لمتوسطة وحبات برد قد تكون غزيرة في نطاقات محددة وديمية في بعض الأجزاء، يرافقها ويعقبها نشاط في الرياح؛ إلا أن يصرفها الله".

واستطرد: "متوقع أجواء إجازة منتصف الفصل الأول 1442هـ بإذن الله، من باردة إلى باردة جدًّا ليلًا، الشمالية والوسطى وشمالي الغربية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ونجران نهارًا، معتدلة وباردة وقت نزول المطر، المدينة والشرقية باردة ليلًا معتدلة نهارًا، مكة وجازان تميل للحرارة نهارًا معتدلة ليلًا".

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
09:13 AM

"المطرية الـ7" تطرق الأبواب.. "الحصيني": ديمية وبرد وهذه مناطقها

توقع أجواء إجازة منتصف الفصل الأول من باردة إلى باردة جدًّا ليلًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، حالة شتوية ممطرة، تبدأ غدًا الأربعاء، وهي الحالة السابعة للعام 1442هـ، ويمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق: (مكة، والرياض، والقصيم، وحائل، والشمالية، والجوف، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة، والشرقية، والكويت)، يرافقها تذبذب في الحرارة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "التذبذب في الحرارة معناه ارتفاع وانخفاض طفيف في الحرارة يتراوح بين 3 لـ4 درجات مئوية".

وتابع: "الأمطار المتوقعة -بإذن الله- في معظمها من خفيفة لمتوسطة وحبات برد قد تكون غزيرة في نطاقات محددة وديمية في بعض الأجزاء، يرافقها ويعقبها نشاط في الرياح؛ إلا أن يصرفها الله".

واستطرد: "متوقع أجواء إجازة منتصف الفصل الأول 1442هـ بإذن الله، من باردة إلى باردة جدًّا ليلًا، الشمالية والوسطى وشمالي الغربية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ونجران نهارًا، معتدلة وباردة وقت نزول المطر، المدينة والشرقية باردة ليلًا معتدلة نهارًا، مكة وجازان تميل للحرارة نهارًا معتدلة ليلًا".

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