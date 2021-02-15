رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء مشمولين بالتعديل الأخير
استمرار اعتراض "سعيد" على شخصيات مشتبهة بفساد
أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (الاثنين)، 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير، وتعيين وزراء بالنيابة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
ويعترض الرئيس التونسي قيس سعيد على 4 وزراء من أصل 11 وزيراً شملهم التعديل، بسبب شبهات فساد، وهو ما أوجد أزمة دستورية بين الرئاستين.
رئيس الحكومة التونسية
هشام مشيشي
رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء مشمولين بالتعديل الأخير
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-15
أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (الاثنين)، 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير، وتعيين وزراء بالنيابة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
ويعترض الرئيس التونسي قيس سعيد على 4 وزراء من أصل 11 وزيراً شملهم التعديل، بسبب شبهات فساد، وهو ما أوجد أزمة دستورية بين الرئاستين.
15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
03:17 PM
رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء مشمولين بالتعديل الأخير
استمرار اعتراض "سعيد" على شخصيات مشتبهة بفساد
أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (الاثنين)، 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير، وتعيين وزراء بالنيابة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
ويعترض الرئيس التونسي قيس سعيد على 4 وزراء من أصل 11 وزيراً شملهم التعديل، بسبب شبهات فساد، وهو ما أوجد أزمة دستورية بين الرئاستين.