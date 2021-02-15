النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 314 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء مشمولين بالتعديل الأخير

استمرار اعتراض "سعيد" على شخصيات مشتبهة بفساد

أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (الاثنين)، 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير، وتعيين وزراء بالنيابة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

ويعترض الرئيس التونسي قيس سعيد على 4 وزراء من أصل 11 وزيراً شملهم التعديل، بسبب شبهات فساد، وهو ما أوجد أزمة دستورية بين الرئاستين.

رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء مشمولين بالتعديل الأخير
سبق

أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (الاثنين)، 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير، وتعيين وزراء بالنيابة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

ويعترض الرئيس التونسي قيس سعيد على 4 وزراء من أصل 11 وزيراً شملهم التعديل، بسبب شبهات فساد، وهو ما أوجد أزمة دستورية بين الرئاستين.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
03:17 PM

رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء مشمولين بالتعديل الأخير

استمرار اعتراض "سعيد" على شخصيات مشتبهة بفساد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
273

أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم (الاثنين)، 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير، وتعيين وزراء بالنيابة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

ويعترض الرئيس التونسي قيس سعيد على 4 وزراء من أصل 11 وزيراً شملهم التعديل، بسبب شبهات فساد، وهو ما أوجد أزمة دستورية بين الرئاستين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,809
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,487

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة