وكيل "العارضة" يؤدي صلاة الميت على الشيخ "المعشي"

أدى وكيل محافظة العارضة، يحيى بن جبريل الحكمي، صلاة الميت، على الشيخ ناصر بن حسين معشي، بعد صلاة عصر اليوم، في جامع أبو حيمد بالعارضة.

وتقدم وكيل المحافظة، بأحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله -عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أدى الصلاة مع وكيل العارضة، عدد من مشايخ وأهالي وأعيان المحافظة.