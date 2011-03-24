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"الحرس الوطني": عامٌ مضى على منع التجول.. خذ الخطوة لكي لا نعود خطوة

دعا في تغريدة منسوبيه إلى أخذ اللقاح لضمان سلامة الجميع

دعت وزارة الحرس الوطني متابعيها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أخذ لقاح كوفيد-١٩؛ لضمان سلامة وصحة الجميع.

وقالت الوزارة: "عامٌ مضى على تطبيق منع التجول، ‏خذ الخطوة لكي لا نعود خطوة".

وفي الوقت نفسه، لا تزال جهود الحرس الوطني متواصلة في الشؤون الصحية التابعة لها، باستقبال جميع منسوبيها ممن هم على رأس العمل والمتقاعدين وذويهم في مركز لقاحات كورونا المخصص لتطعيم الراغبين في تلقي اللقاح في "مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء، ومستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، ومركز اللقاح بالرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحرس الوطني": عامٌ مضى على منع التجول.. خذ الخطوة لكي لا نعود خطوة
سبق

دعت وزارة الحرس الوطني متابعيها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أخذ لقاح كوفيد-١٩؛ لضمان سلامة وصحة الجميع.

وقالت الوزارة: "عامٌ مضى على تطبيق منع التجول، ‏خذ الخطوة لكي لا نعود خطوة".

وفي الوقت نفسه، لا تزال جهود الحرس الوطني متواصلة في الشؤون الصحية التابعة لها، باستقبال جميع منسوبيها ممن هم على رأس العمل والمتقاعدين وذويهم في مركز لقاحات كورونا المخصص لتطعيم الراغبين في تلقي اللقاح في "مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء، ومستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، ومركز اللقاح بالرياض.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
10:15 PM

"الحرس الوطني": عامٌ مضى على منع التجول.. خذ الخطوة لكي لا نعود خطوة

دعا في تغريدة منسوبيه إلى أخذ اللقاح لضمان سلامة الجميع

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متعب البقمي - جدة
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5,337

دعت وزارة الحرس الوطني متابعيها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أخذ لقاح كوفيد-١٩؛ لضمان سلامة وصحة الجميع.

وقالت الوزارة: "عامٌ مضى على تطبيق منع التجول، ‏خذ الخطوة لكي لا نعود خطوة".

وفي الوقت نفسه، لا تزال جهود الحرس الوطني متواصلة في الشؤون الصحية التابعة لها، باستقبال جميع منسوبيها ممن هم على رأس العمل والمتقاعدين وذويهم في مركز لقاحات كورونا المخصص لتطعيم الراغبين في تلقي اللقاح في "مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء، ومستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، ومركز اللقاح بالرياض.

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