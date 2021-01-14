وتراجعت حركة السفر إلى جنوب أفريقيا لأغراض الترفيه والعمل منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)؛ بعد رصد سلالة جديدة أسرع انتشارًا من فيروس كورونا في البلاد؛ مما اضطر دولًا مثل إنجلترا وألمانيا وسويسرا وعدة دول في آسيا إلى إلغاء الرحلات مع جنوب أفريقيا.

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم (الخميس)، أنها ستعلق مؤقتاً جميع الرحلات المتجهة إلى جمهورية جنوب أفريقيا والقادمة منها، اعتبارًا من يوم السبت لأسباب تشغيلية، بحسب ما أفادت "رويترز".

"طيران الإمارات" تعلق جميع الرحلات إلى جنوب أفريقيا والقادمة منها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-14 أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم (الخميس)، أنها ستعلق مؤقتاً جميع الرحلات المتجهة إلى جمهورية جنوب أفريقيا والقادمة منها، اعتبارًا من يوم السبت لأسباب تشغيلية، بحسب ما أفادت "رويترز". ولم تذكر الشركة تفاصيل متعلقة بقرارها. وتراجعت حركة السفر إلى جنوب أفريقيا لأغراض الترفيه والعمل منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)؛ بعد رصد سلالة جديدة أسرع انتشارًا من فيروس كورونا في البلاد؛ مما اضطر دولًا مثل إنجلترا وألمانيا وسويسرا وعدة دول في آسيا إلى إلغاء الرحلات مع جنوب أفريقيا.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442 05:49 PM

"طيران الإمارات" تعلق جميع الرحلات إلى جنوب أفريقيا والقادمة منها أرجعت القرار إلى أسباب تشغيلية





A A A





0 مشاركة

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم (الخميس)، أنها ستعلق مؤقتاً جميع الرحلات المتجهة إلى جمهورية جنوب أفريقيا والقادمة منها، اعتبارًا من يوم السبت لأسباب تشغيلية، بحسب ما أفادت "رويترز".

ولم تذكر الشركة تفاصيل متعلقة بقرارها.

وتراجعت حركة السفر إلى جنوب أفريقيا لأغراض الترفيه والعمل منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)؛ بعد رصد سلالة جديدة أسرع انتشارًا من فيروس كورونا في البلاد؛ مما اضطر دولًا مثل إنجلترا وألمانيا وسويسرا وعدة دول في آسيا إلى إلغاء الرحلات مع جنوب أفريقيا.