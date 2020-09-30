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الفتح  يرمم خط الدفاع  .. ويتعاقد مع عمار الدحيم لمدة موسمين

وقعت إدارة نادي الفتح مع المدافع عمار الدحيم صاحب 27 عامًا لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم القادم ولمدة موسمين.

من جانب آخر، عبّر "الدحيم" عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدًا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.


وتمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته القادمة مع النموذجي.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن في الأيام القليلة الماضية رحيل المدافع عمار الدحيم عن صفوف الفريق لانتهاء عقده.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفتح  يرمم خط الدفاع  .. ويتعاقد مع عمار الدحيم لمدة موسمين
سبق

وقعت إدارة نادي الفتح مع المدافع عمار الدحيم صاحب 27 عامًا لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم القادم ولمدة موسمين.

من جانب آخر، عبّر "الدحيم" عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدًا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.


وتمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته القادمة مع النموذجي.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن في الأيام القليلة الماضية رحيل المدافع عمار الدحيم عن صفوف الفريق لانتهاء عقده.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
10:54 PM

الفتح  يرمم خط الدفاع  .. ويتعاقد مع عمار الدحيم لمدة موسمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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وقعت إدارة نادي الفتح مع المدافع عمار الدحيم صاحب 27 عامًا لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم القادم ولمدة موسمين.

من جانب آخر، عبّر "الدحيم" عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدًا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.


وتمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته القادمة مع النموذجي.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن في الأيام القليلة الماضية رحيل المدافع عمار الدحيم عن صفوف الفريق لانتهاء عقده.

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