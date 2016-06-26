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الكويت الكويتي بطل "خليجي 40" لكرة السلة.. على حساب النصر السعودي

تُوِّج فريق الكويت الكويتي بلقب بطولة الأندية الخليجية في نسختها الـ40؛ وذلك بعد فوزه على النصر السعودي 96-85 في المباراة الختامية التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي محققًا لقبه الخليجي الثاني في تاريخه بعد الفوز من قبل بلقب 2003. كما تأهل الكويت والنصر للمرحلة الثانية من تصفيات بطولة الأندية الآسيوية.

بينما حصل الأهلي البحريني على الميدالية البرونزية اليوم بعد فوزه على شباب الأهلي (103-98) في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة الخليجية.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الكويت الكويتي بطل "خليجي 40" لكرة السلة.. على حساب النصر السعودي
سبق

تُوِّج فريق الكويت الكويتي بلقب بطولة الأندية الخليجية في نسختها الـ40؛ وذلك بعد فوزه على النصر السعودي 96-85 في المباراة الختامية التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي محققًا لقبه الخليجي الثاني في تاريخه بعد الفوز من قبل بلقب 2003. كما تأهل الكويت والنصر للمرحلة الثانية من تصفيات بطولة الأندية الآسيوية.

بينما حصل الأهلي البحريني على الميدالية البرونزية اليوم بعد فوزه على شباب الأهلي (103-98) في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة الخليجية.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
08:33 PM

الكويت الكويتي بطل "خليجي 40" لكرة السلة.. على حساب النصر السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوِّج فريق الكويت الكويتي بلقب بطولة الأندية الخليجية في نسختها الـ40؛ وذلك بعد فوزه على النصر السعودي 96-85 في المباراة الختامية التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي محققًا لقبه الخليجي الثاني في تاريخه بعد الفوز من قبل بلقب 2003. كما تأهل الكويت والنصر للمرحلة الثانية من تصفيات بطولة الأندية الآسيوية.

بينما حصل الأهلي البحريني على الميدالية البرونزية اليوم بعد فوزه على شباب الأهلي (103-98) في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة الخليجية.

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