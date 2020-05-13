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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء الموافق 13/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 44830 إصابة، منهم 32% من السعوديين و68% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 147 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2365 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 17622 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 273 متوفىً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830
سبق

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء الموافق 13/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 44830 إصابة، منهم 32% من السعوديين و68% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 147 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2365 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 17622 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 273 متوفىً.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
03:44 PM
اخر تعديل
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
04:31 PM

"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
23
60,277

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء الموافق 13/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 44830 إصابة، منهم 32% من السعوديين و68% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 147 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2365 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 17622 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 273 متوفىً.

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