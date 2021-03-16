مقتل شخصين دهساً في ألمانيا.. والسلطات لم تربط الحادث بالإرهاب

الشرطة أوقفت سائق السيارة وتحفظت على هوية الضحايا

دهست سيارة مجموعة من الأشخاص في مدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا، اليوم (الثلاثاء)؛ مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت "الشرق" عن وكالة الأنباء الألمانية، أن الشرطة أوقفت الرجل الذي كان يقود السيارة، البالغ من العمر 50 عاماً.

وبينت الوكالة أنه لم ترد معلومات فورية عن هوية الضحايا.

وأضافت أن السلطات تعتقد أن الواقعة كانت حادثاً.