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وزير الشؤون الإسلامية: ما نقوم به هو جزء من توجيهات خادم الحرمين وولي العهد

قال في حديثه لأحد المواطنين: نشعر بالتقصير أمام الدعم الكبير المقدم لنا من القيادة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن ما يقوم به منسوبو الشؤون الإسلامية هي بفضل الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة تاج رؤوسنا كلنا سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل ليل نهار لخدمة الوطن والمواطن وتوفير كل الدعم للقطاعات لتؤدي رسالتها.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رد الوزير "آل الشيخ" على أحد المواطنين بمنطقة تبوك يثني على جهود الوزارة وأعمالها وبرامجها الدعوية بقوله للوزير "آل الشيخ" نشعر بها داخل المملكة وخارجها وهي محل تقدير الجميع.

وبيّن الوزير "آل الشيخ" أن الوزارة تتشرف بالعمل وفق توجيهات القيادة وما تقوم به هو جزء بسيط من توجيهات القيادة التي توصي خيرًا بالمواطن وما يقدم له من خدمات تواكب الرسالة والتطلعات، ونشعر بالتقصير أمام مستوى الدعم المقدم لنا من القيادة.

ويواصل وزير الشؤون الإسلامية زيارته الحالية لمنطقة تبوك لتفقد قطاعات الوزارة واحتياجات فرعها والإدارات المرتبطة به وتدشين عددٍ من المشروعات والمبادرات والبرامج الدعوية بالمنطقة.

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وزير الشؤون الإسلامية: ما نقوم به هو جزء من توجيهات خادم الحرمين وولي العهد
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن ما يقوم به منسوبو الشؤون الإسلامية هي بفضل الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة تاج رؤوسنا كلنا سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل ليل نهار لخدمة الوطن والمواطن وتوفير كل الدعم للقطاعات لتؤدي رسالتها.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رد الوزير "آل الشيخ" على أحد المواطنين بمنطقة تبوك يثني على جهود الوزارة وأعمالها وبرامجها الدعوية بقوله للوزير "آل الشيخ" نشعر بها داخل المملكة وخارجها وهي محل تقدير الجميع.

وبيّن الوزير "آل الشيخ" أن الوزارة تتشرف بالعمل وفق توجيهات القيادة وما تقوم به هو جزء بسيط من توجيهات القيادة التي توصي خيرًا بالمواطن وما يقدم له من خدمات تواكب الرسالة والتطلعات، ونشعر بالتقصير أمام مستوى الدعم المقدم لنا من القيادة.

ويواصل وزير الشؤون الإسلامية زيارته الحالية لمنطقة تبوك لتفقد قطاعات الوزارة واحتياجات فرعها والإدارات المرتبطة به وتدشين عددٍ من المشروعات والمبادرات والبرامج الدعوية بالمنطقة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
11:17 PM

وزير الشؤون الإسلامية: ما نقوم به هو جزء من توجيهات خادم الحرمين وولي العهد

قال في حديثه لأحد المواطنين: نشعر بالتقصير أمام الدعم الكبير المقدم لنا من القيادة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,475

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن ما يقوم به منسوبو الشؤون الإسلامية هي بفضل الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة تاج رؤوسنا كلنا سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل ليل نهار لخدمة الوطن والمواطن وتوفير كل الدعم للقطاعات لتؤدي رسالتها.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رد الوزير "آل الشيخ" على أحد المواطنين بمنطقة تبوك يثني على جهود الوزارة وأعمالها وبرامجها الدعوية بقوله للوزير "آل الشيخ" نشعر بها داخل المملكة وخارجها وهي محل تقدير الجميع.

وبيّن الوزير "آل الشيخ" أن الوزارة تتشرف بالعمل وفق توجيهات القيادة وما تقوم به هو جزء بسيط من توجيهات القيادة التي توصي خيرًا بالمواطن وما يقدم له من خدمات تواكب الرسالة والتطلعات، ونشعر بالتقصير أمام مستوى الدعم المقدم لنا من القيادة.

ويواصل وزير الشؤون الإسلامية زيارته الحالية لمنطقة تبوك لتفقد قطاعات الوزارة واحتياجات فرعها والإدارات المرتبطة به وتدشين عددٍ من المشروعات والمبادرات والبرامج الدعوية بالمنطقة.

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