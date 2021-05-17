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هل يكون "يونس بلهندة" الصفقة المنتظرة لـ "الهلال" لتعويض ضياع "تاليسكا"

كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب اللاعب المغربي يونس بلهندة من الهلال في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقد اللاعب مع غلطة سراي.

ويتنافس الهلال على اللاعب، نادي طرابزون سبور التركي، علمًا بأن الهلال لم يبرم أي تعاقد أجنبي حتى الآن باستثناء المهاجم المالي موسى ماريغا.

وكان غلطة سراي التركي قد فسخ تعاقده مع اللاعب بسبب تصريحات هاجم فيها بلهندة إدارة النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل يكون "يونس بلهندة" الصفقة المنتظرة لـ "الهلال" لتعويض ضياع "تاليسكا"
سبق

كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب اللاعب المغربي يونس بلهندة من الهلال في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقد اللاعب مع غلطة سراي.

ويتنافس الهلال على اللاعب، نادي طرابزون سبور التركي، علمًا بأن الهلال لم يبرم أي تعاقد أجنبي حتى الآن باستثناء المهاجم المالي موسى ماريغا.

وكان غلطة سراي التركي قد فسخ تعاقده مع اللاعب بسبب تصريحات هاجم فيها بلهندة إدارة النادي.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
09:55 PM
اخر تعديل
18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
04:51 AM

هل يكون "يونس بلهندة" الصفقة المنتظرة لـ "الهلال" لتعويض ضياع "تاليسكا"

A A A
محمد السيّد - الرياض
11
6,460

كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب اللاعب المغربي يونس بلهندة من الهلال في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقد اللاعب مع غلطة سراي.

ويتنافس الهلال على اللاعب، نادي طرابزون سبور التركي، علمًا بأن الهلال لم يبرم أي تعاقد أجنبي حتى الآن باستثناء المهاجم المالي موسى ماريغا.

وكان غلطة سراي التركي قد فسخ تعاقده مع اللاعب بسبب تصريحات هاجم فيها بلهندة إدارة النادي.

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