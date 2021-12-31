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"البلدية والإسكان" تكثف جولاتها الرقابية لمنع الشيشة في الأماكن المغلقة

أكدت أنها لن تتوانى عن تطبيق الجزاءات النظامية والغرامات على المخالفين

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتكثيف الزيارات التفتيشية والجولات الرقابية على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الصحية الصادرة من "وقاية"، التي تقضي بمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة، مع استمرار السماح بتقديمها في الأماكن المفتوحة.

جاء ذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي صدرت حديثًا في المملكة بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي، الذي يشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية، التي تشدد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع الإجراءات المعلنة من قبل الجهات المختصة من أجل حماية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أنها لن تتوانى عن تطبيق الجزاءات النظامية والغرامات على المخالفين حفاظًا على الصحة العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم البلاغات في حال ملاحظة أي مخالفات للإجراءات الصحية عبر القنوات المخصصة لذلك.

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"البلدية والإسكان" تكثف جولاتها الرقابية لمنع الشيشة في الأماكن المغلقة
سبق

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتكثيف الزيارات التفتيشية والجولات الرقابية على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الصحية الصادرة من "وقاية"، التي تقضي بمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة، مع استمرار السماح بتقديمها في الأماكن المفتوحة.

جاء ذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي صدرت حديثًا في المملكة بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي، الذي يشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية، التي تشدد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع الإجراءات المعلنة من قبل الجهات المختصة من أجل حماية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أنها لن تتوانى عن تطبيق الجزاءات النظامية والغرامات على المخالفين حفاظًا على الصحة العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم البلاغات في حال ملاحظة أي مخالفات للإجراءات الصحية عبر القنوات المخصصة لذلك.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:53 PM

"البلدية والإسكان" تكثف جولاتها الرقابية لمنع الشيشة في الأماكن المغلقة

أكدت أنها لن تتوانى عن تطبيق الجزاءات النظامية والغرامات على المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتكثيف الزيارات التفتيشية والجولات الرقابية على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الصحية الصادرة من "وقاية"، التي تقضي بمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة، مع استمرار السماح بتقديمها في الأماكن المفتوحة.

جاء ذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي صدرت حديثًا في المملكة بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي، الذي يشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية، التي تشدد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع الإجراءات المعلنة من قبل الجهات المختصة من أجل حماية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أنها لن تتوانى عن تطبيق الجزاءات النظامية والغرامات على المخالفين حفاظًا على الصحة العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم البلاغات في حال ملاحظة أي مخالفات للإجراءات الصحية عبر القنوات المخصصة لذلك.

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