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مطار الملك فهد بالدمام يستضيف معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

يتضمن برنامجاً توعوياً بأضرارها والمؤثرات العقلية وسُبل الوقاية منها

أعلنت شركة مطارات الدمام "داكو"، انطلاق معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 بمطار الملك فهد الدولي، بتنظيم من مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الخميس 11 يوليو 2019م، ويتضمن برنامجاً توعوياً بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وسُبل الوقاية منها.

وتمّ تدشين المعرض خلال حفل افتتاح أقيم برعاية مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية العميد أيمن بن عبدالله العزاوي؛ بحضور المسؤولين التنفيذيين في شركة مطارات الدمام "داكو"، وعدد من القادة في مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة ومديري الجهات الحكومية والأهلية العاملة بمطار الملك فهد الدولي ومساعديهم.

ويهدف البرنامج إلى حماية أفراد المجتمع وتوعيتهم من آفة المخدرات، التي تدمر العقل والنفس والجسم وتهدر المال، وتؤدي إلى تفكيك الأسر وتدمير المجتمعات، والتعريف بآثارها الصحية والنفسية على المتعاطي وأسرته وفق أسس علمية سليمة.

ومن المقرر إلقاء الضوء على أضرار هذه الآفة وتبعاتها، وتطوير سبل مكافحتها والتحذير من مخاطرها، فيما يتكاتف عدد من الجهات العسكرية والمدنية والقطاعات الخاصة في سبيل إنجاح المعرض التوعوي الذي تنظمه مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة مطارات الدمام "داكو".

وتحرص شركة مطارات الدمام على تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية والعمل على توسيع آفاقها من خلال الشركات الإستراتيجية مع مختلف الجهات، حيث تستضيف مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع كافة خصوصاً في المواقع الحيوية، مثل مطار الملك فهد الدولي الذي يستقبل أعداداً كبيرة من المسافرين يومياً.

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مطار الملك فهد بالدمام يستضيف معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
سبق

أعلنت شركة مطارات الدمام "داكو"، انطلاق معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 بمطار الملك فهد الدولي، بتنظيم من مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الخميس 11 يوليو 2019م، ويتضمن برنامجاً توعوياً بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وسُبل الوقاية منها.

وتمّ تدشين المعرض خلال حفل افتتاح أقيم برعاية مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية العميد أيمن بن عبدالله العزاوي؛ بحضور المسؤولين التنفيذيين في شركة مطارات الدمام "داكو"، وعدد من القادة في مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة ومديري الجهات الحكومية والأهلية العاملة بمطار الملك فهد الدولي ومساعديهم.

ويهدف البرنامج إلى حماية أفراد المجتمع وتوعيتهم من آفة المخدرات، التي تدمر العقل والنفس والجسم وتهدر المال، وتؤدي إلى تفكيك الأسر وتدمير المجتمعات، والتعريف بآثارها الصحية والنفسية على المتعاطي وأسرته وفق أسس علمية سليمة.

ومن المقرر إلقاء الضوء على أضرار هذه الآفة وتبعاتها، وتطوير سبل مكافحتها والتحذير من مخاطرها، فيما يتكاتف عدد من الجهات العسكرية والمدنية والقطاعات الخاصة في سبيل إنجاح المعرض التوعوي الذي تنظمه مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة مطارات الدمام "داكو".

وتحرص شركة مطارات الدمام على تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية والعمل على توسيع آفاقها من خلال الشركات الإستراتيجية مع مختلف الجهات، حيث تستضيف مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع كافة خصوصاً في المواقع الحيوية، مثل مطار الملك فهد الدولي الذي يستقبل أعداداً كبيرة من المسافرين يومياً.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
03:52 PM

مطار الملك فهد بالدمام يستضيف معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

يتضمن برنامجاً توعوياً بأضرارها والمؤثرات العقلية وسُبل الوقاية منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلنت شركة مطارات الدمام "داكو"، انطلاق معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 بمطار الملك فهد الدولي، بتنظيم من مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الخميس 11 يوليو 2019م، ويتضمن برنامجاً توعوياً بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وسُبل الوقاية منها.

وتمّ تدشين المعرض خلال حفل افتتاح أقيم برعاية مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية العميد أيمن بن عبدالله العزاوي؛ بحضور المسؤولين التنفيذيين في شركة مطارات الدمام "داكو"، وعدد من القادة في مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة ومديري الجهات الحكومية والأهلية العاملة بمطار الملك فهد الدولي ومساعديهم.

ويهدف البرنامج إلى حماية أفراد المجتمع وتوعيتهم من آفة المخدرات، التي تدمر العقل والنفس والجسم وتهدر المال، وتؤدي إلى تفكيك الأسر وتدمير المجتمعات، والتعريف بآثارها الصحية والنفسية على المتعاطي وأسرته وفق أسس علمية سليمة.

ومن المقرر إلقاء الضوء على أضرار هذه الآفة وتبعاتها، وتطوير سبل مكافحتها والتحذير من مخاطرها، فيما يتكاتف عدد من الجهات العسكرية والمدنية والقطاعات الخاصة في سبيل إنجاح المعرض التوعوي الذي تنظمه مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة مطارات الدمام "داكو".

وتحرص شركة مطارات الدمام على تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية والعمل على توسيع آفاقها من خلال الشركات الإستراتيجية مع مختلف الجهات، حيث تستضيف مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع كافة خصوصاً في المواقع الحيوية، مثل مطار الملك فهد الدولي الذي يستقبل أعداداً كبيرة من المسافرين يومياً.

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