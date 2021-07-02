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"التحالف": اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

كفاءة القوات المشتركة أحبطت عملاً عدائيًّا وشيكًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن, اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ، أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تجاه السعودية.

وأكد التحالف كفاءة القوات المشتركة التي أحبطت عملاً عدائيًّا وشيكًا.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن, اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ، أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تجاه السعودية.

وأكد التحالف كفاءة القوات المشتركة التي أحبطت عملاً عدائيًّا وشيكًا.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
11:34 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
12:28 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

كفاءة القوات المشتركة أحبطت عملاً عدائيًّا وشيكًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,439

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن, اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ، أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تجاه السعودية.

وأكد التحالف كفاءة القوات المشتركة التي أحبطت عملاً عدائيًّا وشيكًا.

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