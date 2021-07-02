"التحالف": اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن, اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ، أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تجاه السعودية.
وأكد التحالف كفاءة القوات المشتركة التي أحبطت عملاً عدائيًّا وشيكًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن, اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ، أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تجاه السعودية.
وأكد التحالف كفاءة القوات المشتركة التي أحبطت عملاً عدائيًّا وشيكًا.
قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن, اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ، أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تجاه السعودية.
وأكد التحالف كفاءة القوات المشتركة التي أحبطت عملاً عدائيًّا وشيكًا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن, اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ، أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تجاه السعودية.
وأكد التحالف كفاءة القوات المشتركة التي أحبطت عملاً عدائيًّا وشيكًا.