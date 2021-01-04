أصحاب الأرض لا ينتصرون .. الهلال يحافظ على الريادة .. والأهلي يسقط بالثلاثة

قراءة في منافسات الجولة 11 من دوري المحترفين

أظهرت الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العديد من الأرقام المميزة والإحصائيات المثيرة التي ستبقى عالقة في الأذهان وذلك بعد أن أسدل الستار عن منافساتها في ثاني أيام العام الجديد.

نتائج الجولة

حافظ الهلال على صدارته على الرغم من سقوطه بفخ التعادل الإيجابي في ديربي الرياض من أمام ضيفه الشباب، وفشل الأهلي في خطف الريادة إثر خسارته الثقيلة من أمام ضيفه التعاون بثلاثية بيضاء ومع ذلك حافظ على مركز الوصافة، وتمكن النصر من العودة لسكة الانتصارات بفوزه الصعب على الفيصلي ليهرب من قاع الترتيب للمركز الرابع عشر، وواصل الاتحاد نتائجه الإيجابية ونجح في العودة لجدة بثلاث نقاط ثمينة من ميدان الباطن وضعته رابع الترتيب.

وصعد الوحدة للمركز الخامس بفضل فوزه خارج قواعده على مستضيفه الاتفاق بهدفين لهدف، ونجح الفتح بتدوين انتصاره الثاني تواليًا والخامس في مشواره هذا الموسم على حساب مضيفه ضمك متذيل الترتيب، وحقق أبها فوزًا كبيرًا على مضيفه العين (4-2) قادته للمركز التاسع في لائحة الترتيب، وفرض القادسية التعادل بهدفين لمثلهما في الأنفاس الأخيرة على مضيفه الرائد.

إحصائيات وأرقام الفرق

شهدت هذه الجولة إقامة 8 مباريات لم تحقق فيه الفرق المضيفة الفوز مقابل 6 انتصارات للضيوف، فيما انتهت مواجهتان بالتعادل وتم تسجيل 29 هدفًا بمعدل 3.62 هدف في المباراة الواحدة، وحافظ فريق التعاون فقط على نظافة شباكه.

احتسب قضاة الجولة 4 ركلات جزاء سجلت منها 3 فيما أخفق المغربي نور الدين أمرابط من ترجمة الرابعة للهدف.

التعادل الإيجابي يحسم اللقاء 25 بين الهلال والشباب في دوري المحترفين ليكون التعادل السابع بين الفريقين ليواصل أزرق العاصمة سيطرته على الديربي بـ14 انتصارًا مقابل 4 هزائم .

النصر يرفع رصيد انتصاراته ضد الفيصلي إلى 11 من 21 لقاء جمع بينهما في دوري المحترفين مقابل هزيمة وحيدة و 9 تعادلات.

وغاب التعادل عن مواجهة الباطن بنظيره الاتحاد بعد أن تمكن الأخير من تسجيل فوزه السادس في لقاءات الفريقين الـ7 التي جمعتهما في دوري المحترفين مقابل تلقيه خسارة يتيمة.

الفتح ينجح في تدوين أول انتصار له على ضمك في دوري المحترفين بعد 3 لقاءات جمعت بين الفريقين كانت حصيلته تعادلاً في مواجهة وفوز ضمك في أخرى.

الوحدة يقلص الفارق بعدد الانتصارات مع الاتفاق في لقاءات الفريقين إلى فوز واحد بعد 15 مباراة جمعت بينهما تمكن خلالها الاتفاق من تحقيق الانتصار في 7 مناسبات مقابل 6 للوحدة وحضر التعادل مرتين.

تعادل الرائد والقادسية في هذه الجولة هو السادس في مباريات الفريقين الـ15 بدوري المحترفين حيث حقق الرائد الفوز في 5 مناسبات بينما حقق القادسية الفوز 4 مرات.

التعاون ينجح في تحقيق فوزه الخامس على الأهلي في الدوري من أصل 21 لقاء جمعت بين الفريقين حصيلتها كانت انتصار الأهلي 8 مرات ومثلها تعادل.

الفتح يتصدر قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف في دوري المحترفين إلى الآن برصيد 20 هدفًا يليه الاتفاق بـ19 ثم الهلال 18 هدفًا.

مع نهاية الجولة 11، دفاع الهلال والتعاون الأقل استقبالاً للأهداف في دوري المحترفين.

إحصائيات اللاعبين

يتربع السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم فريق أبها قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، يليه فابيو أبريو لاعب الباطن بـ8 أهداف ويحل البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد في المركز الثالث برصيد 7 أهداف.

ويوجد مهاجم الشباب عبدالله الحمدان والهولندي يوسف الجبلي في قائمة صناعة الأهداف برصيد 5 أهداف لكل واحد.

للمرة الثانية على التوالي يمارس لاعب الهلال صالح الشهري دور المنقذ حينما جنّب فريقه الهلال الخسارة أمام الشباب بعدما سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة في أبرز مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

مهاجم الهلال صالح الشهري يسجل آخر أهداف دوري محمد بن سلمان للمحترفين في عام 2020 م في مرمى الشباب.

مراد باتنا المحترف المغربي في صفوف الفتح يسجل أول أهداف دوري الأمير محمد بن سلمان في عام 2021 بمرمى ضمك.

السويدي كارلوس ستراندبيرج نجم فريق أبها يصبح ثالث لاعب ينجح في تسجيل هاتريك هذا الموسم في دوري المحترفين.