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كورونا.. 5636 إصابة جديدة في روسيا و299 في بلجيكا

إجمالي الوفيات في الأولى 13.354 حالة والثانية 9.821

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5636 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و85 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 818.120 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.354 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 603.329 حالة.

من ناحية ثانية، سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 299 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة العامة في بلجيكا، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 66.026 إصابة؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 9.821 حالة وفاة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. 5636 إصابة جديدة في روسيا و299 في بلجيكا
سبق

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5636 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و85 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 818.120 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.354 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 603.329 حالة.

من ناحية ثانية، سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 299 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة العامة في بلجيكا، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 66.026 إصابة؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 9.821 حالة وفاة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
02:12 PM

كورونا.. 5636 إصابة جديدة في روسيا و299 في بلجيكا

إجمالي الوفيات في الأولى 13.354 حالة والثانية 9.821

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5636 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و85 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 818.120 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 13.354 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 603.329 حالة.

من ناحية ثانية، سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 299 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة العامة في بلجيكا، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 66.026 إصابة؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 9.821 حالة وفاة.

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