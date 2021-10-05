"النهدي" يضم فرديات "البعيجان" بصفقة قيمتها 120 مليون ريال

بدعم القيادة أسعار الإبل مليونية وتواصل التحليق

‬ سجّل مؤشر القيمة السوقية للإبل ارتفاعاً متسارعاً مع الإعلان عن صفقات لشراء الفرديات، كان أهمها على الإطلاق الصفقة التي تمت يوم أمس وكانت لصالح رجل الأعمال ومالك النايلات عبدالله النهدي، بشراء ١٥ فردية من منقية عبدالمحسن البعيجان، بمبلغ لم يسجل من قبل في تاريخ أسواق الإبل، حيث بلغت قيمتها ١٢٠ مليون ريال.

وتعد الصفقة الأبرز، حيث ضم "النهدي" الفرديات الحاصلة على النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الرابعة والحاصلة على الفرديات الأولى في النسخة الخامسة في توجه من النهدي للمنافسة على لقب بيرق المؤسس و لقب النخبة.

وعلى ذات الصعيد، سجلت أسعار الإبل، ارتفاعاً ملحوظاً ووصلت إلى مستويات أعلى من معدلاتها في الفترة ذاتها من العام المنصرم في مختلف الألوان نتيجة قوة المنافسة وتصاعدها مع قرب انطلاقة المهرجان بعد شهرين.

ويعود ذلك إلى الدعم الذي يجده نادي الإبل ومهرجاناته من القيادة الحكيمة حتى أصبح المهرجان الأهم في العالم على الإطلاق، و يحظى برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- وبمتابعة رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين.

وشهد سوق الطوقي، القريب من مقر المزاين بالصياهد نشاطاً وحركة ملموسة من جانب المشترين الذين يبحثون عن الإبل سواء بهدف الاستثمار أو الراغبين التملك، كما زاد عدد الإبل المعروضة عن ذي قبل مع تردد الشريطية والمستثمرين في سوق الإبل بالمملكة والخليج خاصة مع ترقب الإعلان عن تنظيم مزاينات المناطق.

من جانبه، قال المالك والباحث في شؤون الإبل خالد الشمري: "ارتفاع أسعار الإبل يعود إلى دعم القيادة لأهل الإبل بإقامة المهرجانات المخصصة ومن ضمنها مهرجانات المناطق التي أعلن عنها نادي الإبل".

وأضاف "الشمري": مهرجان الإبل على الأبواب وسترتفع أسعار الإبل إلى مستويات عالية جداَ، خاصة الإبل المعروفة من السلالات الطيبة التي يبحث عنها الملاك الكبار من أجل المشاركة في المنافسة على المراكز الأولى أو حتى عرض النوادر من الإبل واستثمار ذلك في بيعها على المشاركين بمهرجانات الإبل، والتي تصل قيمة الناقة الفردية إلى مبالغ عالية جداً نتيجة ندرتها في الأسواق في حدود 3 ملايين وقد تتجاوز هذا المبلغ بكثير.

وتابع: "المهرجانات تسجل عادة عرض مبالغ عالية جدا مع انطلاقتها ويكون مردودها كبيراً على العارفين بمواصفات البكار الطيبة وبالتالي تكون مصدر رزق لهولاء المتخصصين من أهل الإبل".

من جانب آخر، يواصل نادي الإبل استعداداته لتنظيم النسخة السادسة من المهرجان بتوجيهات ومتابعة رئيس نادي الإبل، الشيخ فهد بن حثلين، الذي بقيادته للنادي تحقق التميز، وأصبح مهرجان الملك عبدالعزيز المهرجان الأشهر في العالم والأكثر اثارة وجماهيرية، والذي يقام سنويا برعاية سمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- في الصياهد.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل، وجه بإقامة مزاينات الإبل بالمناطق في خطوة تعد أكبر دعم لملاك الحلال في المملكة والخليج.