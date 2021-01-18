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بلديات الطائف الفرعية ترصد عدداً من المخالفات.. و"سبق" تستعرضها

خلال جولات رقابية على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ

كثفت أمانة محافظة الطائف- ممثلةً في بلدياتها الفرعية- من جولاتها الرقابية على عدد من المحلات التي تبيع المواد الغذائية، كذلك المطاعم، والمطابخ الواقعة في نطاقاتها، في حين رصدوا الكثير من المخالفات والتجاوزات غير النظامية والتي تؤثر على الصحة العامة.

"سبق" تستعرض دور تلك البلديات، حيث "بلدية الشفا الفرعية" حيث تمكن مراقبوها من ضبط 15 تجاوزاً صحياً خلال جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطاعم والمطابخ بنطاق الفرع البلدي.

أما "بلدية الهدا الفرعية" فقد تمكن مراقبوها من ضبط ومصادرة 90 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بإحدى مراكز التموينات بالهدا، وذلك خلال برنامج رقابي مكثف على مدار اليوم لمتابعة الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، ورصدت مخالفات أخرى تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية.

في حين كانت "بلدية السيل الصغير الفرعية" هي الأخرى قد نفذت جولات ميدانية مكثفة على الأنشطة التجارية، وتم ضبط مخالفات صحية، منها تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين، وبرامج رقابية مستمرة لضبط التجاوزات الصحية وتصحيحها.

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بلديات الطائف الفرعية ترصد عدداً من المخالفات.. و"سبق" تستعرضها
سبق

كثفت أمانة محافظة الطائف- ممثلةً في بلدياتها الفرعية- من جولاتها الرقابية على عدد من المحلات التي تبيع المواد الغذائية، كذلك المطاعم، والمطابخ الواقعة في نطاقاتها، في حين رصدوا الكثير من المخالفات والتجاوزات غير النظامية والتي تؤثر على الصحة العامة.

"سبق" تستعرض دور تلك البلديات، حيث "بلدية الشفا الفرعية" حيث تمكن مراقبوها من ضبط 15 تجاوزاً صحياً خلال جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطاعم والمطابخ بنطاق الفرع البلدي.

أما "بلدية الهدا الفرعية" فقد تمكن مراقبوها من ضبط ومصادرة 90 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بإحدى مراكز التموينات بالهدا، وذلك خلال برنامج رقابي مكثف على مدار اليوم لمتابعة الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، ورصدت مخالفات أخرى تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية.

في حين كانت "بلدية السيل الصغير الفرعية" هي الأخرى قد نفذت جولات ميدانية مكثفة على الأنشطة التجارية، وتم ضبط مخالفات صحية، منها تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين، وبرامج رقابية مستمرة لضبط التجاوزات الصحية وتصحيحها.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
10:49 PM

بلديات الطائف الفرعية ترصد عدداً من المخالفات.. و"سبق" تستعرضها

خلال جولات رقابية على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ

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فهد العتيبي - الطائف
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كثفت أمانة محافظة الطائف- ممثلةً في بلدياتها الفرعية- من جولاتها الرقابية على عدد من المحلات التي تبيع المواد الغذائية، كذلك المطاعم، والمطابخ الواقعة في نطاقاتها، في حين رصدوا الكثير من المخالفات والتجاوزات غير النظامية والتي تؤثر على الصحة العامة.

"سبق" تستعرض دور تلك البلديات، حيث "بلدية الشفا الفرعية" حيث تمكن مراقبوها من ضبط 15 تجاوزاً صحياً خلال جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطاعم والمطابخ بنطاق الفرع البلدي.

أما "بلدية الهدا الفرعية" فقد تمكن مراقبوها من ضبط ومصادرة 90 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بإحدى مراكز التموينات بالهدا، وذلك خلال برنامج رقابي مكثف على مدار اليوم لمتابعة الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، ورصدت مخالفات أخرى تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية.

في حين كانت "بلدية السيل الصغير الفرعية" هي الأخرى قد نفذت جولات ميدانية مكثفة على الأنشطة التجارية، وتم ضبط مخالفات صحية، منها تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين، وبرامج رقابية مستمرة لضبط التجاوزات الصحية وتصحيحها.

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