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اتفاقية تعاون لرفع كفاءة منسوبي "الصحة" في التخصص النووي والفيزياء الطبية

وفق أسس ومعايير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وهيئة الأرصاد

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مساء الاثنين بمقرها؛ اتفاقية تعاون مشتركة مع مؤسسة علوم الطاقة للبحث والتطوير، لتعزيز التعاون بينهما في مجال العلوم النووية والفيزياء الطبية، بحضور ممثلي الاتفاقية مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للالتزام الدكتور حاتم خوقير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة علوم الطاقة للبحث والتطوير نوف نومان البشري.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن الاتفاقية أبرمت بحضور مساعد المدير العام للتخطيط وتنمية الاستثمار الصحي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور نادر مطير، لتقديم البرامج المؤهلة والمتخصصة من خلال نخبة من الخبراء ذوي الكفاءات العالية من القطاعين الحكومي والخاص؛ لكل المهتمين والممارسين المعنيين بالعلوم النووية والفيزياء الطبية، وفق أسس ومعايير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

فيما أوضح مساعد المدير العامة للالتزام الدكتور حاتم خوقير أن هذه الشراكة جاءت رغبة من صحة مكة المكرمة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة٢٠٣٠، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية مشاركًا القطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عاليتين، وتكاملاً مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

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اتفاقية تعاون لرفع كفاءة منسوبي "الصحة" في التخصص النووي والفيزياء الطبية
سبق

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مساء الاثنين بمقرها؛ اتفاقية تعاون مشتركة مع مؤسسة علوم الطاقة للبحث والتطوير، لتعزيز التعاون بينهما في مجال العلوم النووية والفيزياء الطبية، بحضور ممثلي الاتفاقية مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للالتزام الدكتور حاتم خوقير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة علوم الطاقة للبحث والتطوير نوف نومان البشري.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن الاتفاقية أبرمت بحضور مساعد المدير العام للتخطيط وتنمية الاستثمار الصحي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور نادر مطير، لتقديم البرامج المؤهلة والمتخصصة من خلال نخبة من الخبراء ذوي الكفاءات العالية من القطاعين الحكومي والخاص؛ لكل المهتمين والممارسين المعنيين بالعلوم النووية والفيزياء الطبية، وفق أسس ومعايير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

فيما أوضح مساعد المدير العامة للالتزام الدكتور حاتم خوقير أن هذه الشراكة جاءت رغبة من صحة مكة المكرمة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة٢٠٣٠، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية مشاركًا القطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عاليتين، وتكاملاً مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
11:19 PM

اتفاقية تعاون لرفع كفاءة منسوبي "الصحة" في التخصص النووي والفيزياء الطبية

وفق أسس ومعايير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وهيئة الأرصاد

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مساء الاثنين بمقرها؛ اتفاقية تعاون مشتركة مع مؤسسة علوم الطاقة للبحث والتطوير، لتعزيز التعاون بينهما في مجال العلوم النووية والفيزياء الطبية، بحضور ممثلي الاتفاقية مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للالتزام الدكتور حاتم خوقير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة علوم الطاقة للبحث والتطوير نوف نومان البشري.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن الاتفاقية أبرمت بحضور مساعد المدير العام للتخطيط وتنمية الاستثمار الصحي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور نادر مطير، لتقديم البرامج المؤهلة والمتخصصة من خلال نخبة من الخبراء ذوي الكفاءات العالية من القطاعين الحكومي والخاص؛ لكل المهتمين والممارسين المعنيين بالعلوم النووية والفيزياء الطبية، وفق أسس ومعايير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

فيما أوضح مساعد المدير العامة للالتزام الدكتور حاتم خوقير أن هذه الشراكة جاءت رغبة من صحة مكة المكرمة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة٢٠٣٠، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية مشاركًا القطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عاليتين، وتكاملاً مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

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