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أمير نجران ونائبه يشيدان بمشروع "محمد بن سلمان" لتطوير المساجد التاريخية

أكدا أن تطوير مسجد أبي بكر الصديق بـ"ثار" يعكس المرتكزات التي انطلقت منها رؤية 2030

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -؛ بمناسبة الانتهاء من تطوير مسجد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في محافظة ثار شمالي المنطقة، وذلك ضمن مشروع سمو ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.

وقال: "إن هذا المشروع الجليل يعكس المرتكزات التي انطلقت منها رؤية السعودية 2030، بوصف السعودية قِبلة المسلمين، والعمق العربي والإسلامي، وأن الإسلام ومبادئه هو منهج حياتنا ومرجعنا، وقد أعزنا الله تعالى بهذا الدين وخدمته".

كما نوَّه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بمشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، من ضمنها تطوير مسجد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- بمحافظة ثار، الذي أُنجزت أعمال تطويره وترميمه.

وأكد أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله- من رعاية وعناية بالتاريخ وآثاره، ولاسيما المعالم ذات الارتباط بثقافتنا الإسلامية. مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تطوير القرى والمدن التاريخية في المملكة.

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أمير نجران ونائبه يشيدان بمشروع "محمد بن سلمان" لتطوير المساجد التاريخية
سبق

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -؛ بمناسبة الانتهاء من تطوير مسجد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في محافظة ثار شمالي المنطقة، وذلك ضمن مشروع سمو ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.

وقال: "إن هذا المشروع الجليل يعكس المرتكزات التي انطلقت منها رؤية السعودية 2030، بوصف السعودية قِبلة المسلمين، والعمق العربي والإسلامي، وأن الإسلام ومبادئه هو منهج حياتنا ومرجعنا، وقد أعزنا الله تعالى بهذا الدين وخدمته".

كما نوَّه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بمشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، من ضمنها تطوير مسجد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- بمحافظة ثار، الذي أُنجزت أعمال تطويره وترميمه.

وأكد أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله- من رعاية وعناية بالتاريخ وآثاره، ولاسيما المعالم ذات الارتباط بثقافتنا الإسلامية. مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تطوير القرى والمدن التاريخية في المملكة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
12:58 AM

أمير نجران ونائبه يشيدان بمشروع "محمد بن سلمان" لتطوير المساجد التاريخية

أكدا أن تطوير مسجد أبي بكر الصديق بـ"ثار" يعكس المرتكزات التي انطلقت منها رؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -؛ بمناسبة الانتهاء من تطوير مسجد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في محافظة ثار شمالي المنطقة، وذلك ضمن مشروع سمو ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.

وقال: "إن هذا المشروع الجليل يعكس المرتكزات التي انطلقت منها رؤية السعودية 2030، بوصف السعودية قِبلة المسلمين، والعمق العربي والإسلامي، وأن الإسلام ومبادئه هو منهج حياتنا ومرجعنا، وقد أعزنا الله تعالى بهذا الدين وخدمته".

كما نوَّه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بمشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، من ضمنها تطوير مسجد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- بمحافظة ثار، الذي أُنجزت أعمال تطويره وترميمه.

وأكد أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله- من رعاية وعناية بالتاريخ وآثاره، ولاسيما المعالم ذات الارتباط بثقافتنا الإسلامية. مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تطوير القرى والمدن التاريخية في المملكة.

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