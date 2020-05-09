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متدربو الهلال الأحمر بمركز الأمير سلطان يناشدون إلحاقهم بالمتخرجين

أفراد الدفعة الثانية يطالبون بإنزالهم للمشاركة ميدانياً أو توظيفهم

ناشد متدربو الهلال الاحمر السعودي بمركز الدراسات بمركز الأمير سلطان، إنزالهم للمشاركة ميدانياً أو توظيفهم؛ أسوةً بزملائهم في الدفعة الأولى.

وقال المتدربون لـ"سبق": الدفعة التأهيلية للهلال الأحمر "الدفعة الثانية" تعثرت، بداية بسبب المماطلة في برنامج "هدف" فيما يتعلق بالمكافآت، التي لم يتم تسليمها منذ أربعة أشهر باستثناء مكافأة واحدة فقط.

وأوضحوا أن مركز الدراسات بمركز الأمير سلطان أوقفهم تماماً بسبب هذه الجائحة.

وأضافوا: أفراد الدفعة الأولى تم تدريبهم وتخريجهم، وما زال أفراد الدفعة الثانية في حالة توقف، ولا يعرفون مصيرهم، كما انهم ممنوعون من التوظيف بالتأمينات والشركات الخاصة تماماً، علماً بأن عقد "هدف" والمركز قد انتهى.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي أعلنت سابقاً بالاتفاق مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومركز الدراسات الصحية بمدينة سلطان العسكرية عن حاجتها لاستقطاب خريجي "دبلوم" و"الإسعاف طب طوارئ"؛ لتأهيلهم لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها.

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متدربو الهلال الأحمر بمركز الأمير سلطان يناشدون إلحاقهم بالمتخرجين
سبق

ناشد متدربو الهلال الاحمر السعودي بمركز الدراسات بمركز الأمير سلطان، إنزالهم للمشاركة ميدانياً أو توظيفهم؛ أسوةً بزملائهم في الدفعة الأولى.

وقال المتدربون لـ"سبق": الدفعة التأهيلية للهلال الأحمر "الدفعة الثانية" تعثرت، بداية بسبب المماطلة في برنامج "هدف" فيما يتعلق بالمكافآت، التي لم يتم تسليمها منذ أربعة أشهر باستثناء مكافأة واحدة فقط.

وأوضحوا أن مركز الدراسات بمركز الأمير سلطان أوقفهم تماماً بسبب هذه الجائحة.

وأضافوا: أفراد الدفعة الأولى تم تدريبهم وتخريجهم، وما زال أفراد الدفعة الثانية في حالة توقف، ولا يعرفون مصيرهم، كما انهم ممنوعون من التوظيف بالتأمينات والشركات الخاصة تماماً، علماً بأن عقد "هدف" والمركز قد انتهى.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي أعلنت سابقاً بالاتفاق مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومركز الدراسات الصحية بمدينة سلطان العسكرية عن حاجتها لاستقطاب خريجي "دبلوم" و"الإسعاف طب طوارئ"؛ لتأهيلهم لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:30 PM

متدربو الهلال الأحمر بمركز الأمير سلطان يناشدون إلحاقهم بالمتخرجين

أفراد الدفعة الثانية يطالبون بإنزالهم للمشاركة ميدانياً أو توظيفهم

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بندر آل فطيح - نجران
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ناشد متدربو الهلال الاحمر السعودي بمركز الدراسات بمركز الأمير سلطان، إنزالهم للمشاركة ميدانياً أو توظيفهم؛ أسوةً بزملائهم في الدفعة الأولى.

وقال المتدربون لـ"سبق": الدفعة التأهيلية للهلال الأحمر "الدفعة الثانية" تعثرت، بداية بسبب المماطلة في برنامج "هدف" فيما يتعلق بالمكافآت، التي لم يتم تسليمها منذ أربعة أشهر باستثناء مكافأة واحدة فقط.

وأوضحوا أن مركز الدراسات بمركز الأمير سلطان أوقفهم تماماً بسبب هذه الجائحة.

وأضافوا: أفراد الدفعة الأولى تم تدريبهم وتخريجهم، وما زال أفراد الدفعة الثانية في حالة توقف، ولا يعرفون مصيرهم، كما انهم ممنوعون من التوظيف بالتأمينات والشركات الخاصة تماماً، علماً بأن عقد "هدف" والمركز قد انتهى.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي أعلنت سابقاً بالاتفاق مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومركز الدراسات الصحية بمدينة سلطان العسكرية عن حاجتها لاستقطاب خريجي "دبلوم" و"الإسعاف طب طوارئ"؛ لتأهيلهم لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها.

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